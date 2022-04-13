/691933/عشت-مع-ستات-كتير-وخنت-اعترافات-نارية-لـ-تامر-عبد-المنعم

أثار الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم ضجة وجدلا بتصريحاته في لقائه التلفزيوني الأخير مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج ورا الشمس.

دوت الخليج ينشر ملخص تصريحات تامر عبد المنعم

ملخص تصريحات تامر عبد المنعم في برنامج ورا الشمس

كشف الفنان تامر عبد المنعم أسرار في حياته الشخصية والعاطفية عندما سألته مقدمة البرنامج عن الخيانة وقال: “خنت فتاة كنت على علاقة بها”، ونفى خيانته للفنانة زينة عندما كانت خطيبته.

وأضاف: “عشت مع سيدات كثيرة في علاقات عاطفية وتزوجت 4 مرات فقط، وعملت ذنوب كثيرة وجرحت بعض الأشخاص”.

تامر عبد المنعم برنامج ورا الشمس

وأوضح رأيه في محمد رمضان أنه نجم كبير ونجح في الفن بمجهوده وأشار إلى أنه تعب كثيرًا للوصول إلى ما هو عليه وقال: “أنا مبشتغلش مع حد ولا محمد رمضان ولا غيره أنا أعمل في عمل باسمي”.

وطالب خلال اللقاء التلفزيوني الأخير، الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان بالصلح والتنازل عن القضايا، قائلًا: “أخوك الصغير حتى لو غلط”.

واستكمل كلامه عن ريهام حجاج: “هناك افتراء على ريهام حجاج وتتعرض لتنمر شديد لكنها ناجحة وممثلة شاطرة”، وأضاف حول عمله في قناة العاصمة: “قعدة توفيق عكاشة في البيت كانت سبب نجاحي بالقناة”.

تصريحات تامر عبد المنعم

وأشار إلى أنه يرفض عمل بناته في التمثيل، وأضاف قائلًا: “كل الستات اللي اتجوزتهم قعدتهم من الشغل”، وعن محمد فؤاد قال: “بحبه ولكن بيننا قضايا في المحاكم”.

وأوضح أنه لم يتم دعوته لمهرجان الجونة السينمائي رغم كونه رئيس قصر ثقافة السينما، وأشار أنه يحب المهرجان وأعماله.

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وأضاف الفنان تامر عبد المنعم في حواره التلفزيوني: “الفنان يوسف الشريف له أراء متطرفة وغريبة ومن لا يريد أن يلمس يبعد عن التمثيل”.

وعن أزمة منة عرفة ومحمد نجاتي قال: “زوج منة عرفة قضى على مستقبلها الفني”، وعن حمو بيكا قال إنه طيب واعتذر له على الهواء بعد أن ضايقه في تصريحات سابقة له قائلًا: “متزعلش مني بس مبحبش المهرجانات”.