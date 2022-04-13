/691932/نائبة-تشيد-بالدورات-التدريبية-للمرأة-في-مجال-العمل-النقابي

تقدمت النائبة/ سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة، بمجلس النواب، بالشكر إلى الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة بشأن اهتمامه بالمرأة العاملة وتنظيم ورش عمل تحت عنوان " المرأة العاملة..نبض التنظيم النقابي"، بهدف تثقيف النساء العاملات بأهمية المشاركة في العمل النقابي ، وذلك استعدادا لخوض المرأة للانتخابات النقابية العمالية في الدورة النقابية الجديدة 2022-2026.

دوت الخليج وصرحت «درويش»، أن الدولة المصرية تدعم المرأة دائما فى مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها جميع الحقوق والمزايا والمستحقات التي تتساوي بها مع الرجل في العمل في مختلف المجالات.

وأضافت وكيلة القوى العاملة أن المرأة فى عهد الرئيس السيسي نالت كل فضلا عن فتح الأبواب المغلقة أمامها، مشيرة إلى أن هذه الدورات التدريبة هدفها دعم المرأة المصرية وتأهيلها للمشاركة فى الانتخابات العمالية من خلال توفير كل الإمكانيات والادوات التى تساعدها فى خوض المعركة الانتخابية العمالية القادمة.

وأثنت وكيلة القوي العاملة على حضور السيدات لورش العمل والتى لها دلالة قوية بارادة المراة العاملة على خوض الانتخابات والنجاح للوصول للصورة المشرفة لتمثيل غيرها من السيدات العاملات خير تمثيل ، تعريفها بأدوارها داخل التنظيم النقابي وما حدده القانون من اشتراطات وآليات تساعدها على التقديم للترشح فى تلك الانتخابات ، لنحتفل بها جميعاً بعد الانتهاء من تلك الدورة بعد زيادة نسبة تمثيلها داخل التنظيم النقابي .

ودعت سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة، إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات النقابية العمالية القادمة من النساء العاملات، سواء كعضو من مجالس إداراتها أو بالإدلاء بصوتها، للوصول لحسن الاختيار لأعضاء النقابات العمالية بتمثيل من الجنسين الرجال والنساء داخل كل المؤسسات.