تامر عبد المنعم: «خالد يوسف استغل فقر البنات وإبراهيم عيسى امتدح الإخوان»

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دوت الخليج يرصد أزمات تامر عبد المنعم

أزمات تامر عبد المنعم

قال الفنان تامر عبد المنعم عن الإعلامي إبراهيم عيسى: “امتدح الإخوان وكان يؤيدهم ولن يستطيع أن يكون المخرج الراحل وحيد حامد وكنت غيران على ديني ووطني بسبب تصريحاته الأخيرة وهاجمتها حول الإسراء والمعراج والتراويح”.

وفيما يخص المخرج خالد يوسف، أوضح تامر عبد المنعم في اللقاء التلفزيوني الأخير أنه ضد عودته مرة أخرى للفن أو لمصر، قائلًا: “خالد يوسف استغل البنات وفقرهن وحاجتهن للمال أو للعمل وضيع مستقبلهن وأنا أتعاطف معهن جدا”.

تامر عبد المنعم برنامج ورا الشمس

وأعرب تامر عبد المنعم خلال حواره التلفزيوني عن استيائه لأغاني المهرجانات ومطربيها وقال أنها تنشر الفسق وتشبه المخدرات والأعمال الخادشة للحياء، وأوضح أن بناته يسمعون هذا النوع الموسيقي لكنه لا يحبز منعهم من سماعه.

وتحدث عن نفسه وتقييمه له قائلًا: “أنا 25% منتج و30% ممثل وفخور بكل أعمالي الناجحة والفاشلة التي قدمتها مثل الفوازير وهناك فيلم قدمته فشل”.

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وفي سياق آخر، كان الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما قال إن داخل كل إنسان مصري چين فرعوني وروماني، والبعد الإفريقي لأننا دولة عربية، وذلك أثناء احتفالية مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية.

ونفى مؤخرًا في تصريحات صحفية له اعتزاله الكتابة والتمثيل قائلًا: “لم أعتزل الكتابة، ولكنني اعتزل التمثيل، بعد فيلم المشخصاتي٢ بسبب خلافات مع بعض الأشخاص، وأضاف: “أنا لو نزلت أمثل حاجة لازم أعمل حاجة في قيمتي، ومش هقدر اشتغل أدوار تانية، وأزواق الناس حاليا اختلفت، ولو جيه دور شدني أكيد هعمله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عبد المنعم كان فيلم المشخصاتي 2 الذي عرض عام 2016، وقدم الكثير من الأعمال عام 2003 ببطولة منفردة مثل أفلام أول مرة تحب يا قلبي، والمشخصاتي.