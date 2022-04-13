/691917/حميد-الشاعري-طلبت-مليون-دولار-مقابل-الغناء-لبلدي-ليبيا

وجه شيخ العرافين سؤال للمطرب حميد الشاعري بشان حبه لبلاده ، قائلا له :" لماذا طلبت مبلغ كبير مقابل غناء أغنية لبلادك ليبيا أثناء فترة الانتخابات الليبية على الرغم انك تقول انك تحبها”.

حميد الشاعري: طلبت مليون دولار مقابل الغناء لبلدي ليبيا

جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، منوها انه طالب مليون دولار كي يغني أغنية وطنية في ليبيا في فترة الانتخابات الليبية وليس 400 الف دولار كما قال له شيخ العرافين".

وفسر الشاعري ذلك قائلا:" هذه المبالغ يتم صرفها في تكاليف سفر الفنانين وإقامتهم والمعيشة على مدار 45 يوما، والموضوع عايز هدوء شوية والناس تفهم.

قال المطرب حميد الشاعري، انه ليس من صنف الناس الذي يحب المال حب جما ، عكس ما ادعى عليه البعض الاونة الاخيرة.

ونفي المطرب حميد الشاعري تعديه على زميله له في السابق ، وذلك ردا على سؤال شيخ العرافين ، مشيرا الى انها قامت بعمل محضر له بسبب تعديه عليها بالقول وليس الاعتداء بالضرب مضيفا بشكل ساخر:” انا اكثر واحد اتضرب”.

حميد الشاعري: لا أحب المال .. وعلي حميده عمره ما زعل مني وادعاءات السوشيال ميديا كاذبة

واضاف خلال لقاءه ببرنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور ، نافيا حديث البعض بأن علي حميدة كان غاضبا منه.

ورد حميد الشاعري على هذه الادعاءات قائلا:” ده كلام سوشيال ميديا، كنت كل يوم بكلمه وهو عمره ما يزعل مني حيث انه في دار الحق حاليا وداعي تتكلموا عنه، وزرته أيام كورونا".

واستطرد انه كان يسأل عليه دائما ويوميامضيفا :” انا زرته في أيام كورونا، ولم يتحدث علي حميدة معي في موضوع احتياجه للمساعدة.. واسألو قرايبه لو عايزين تتاكدو”.

واشار المطرب حميد الشاعري على انه تفاجيء بخروج علي حميده على احد البرامامج طالبا المساعدة قائلا:” تفادئت بخروج علي حميدة في الإعلام وحديثه عن حاجته لمساعدة في ظروف مرضه ".