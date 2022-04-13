ليفربول ضد بنفيكا.. فيرمينو يسجل الثاني للريدز 2-1 ونزول محمد صلاح

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي ضد نظيره بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 55 عبر روبرتو فيرمينو من خطأ لحارس مرمى الخصم، وبعدها نزل محمد صلاح إلى أرض الملعب، بعد أن كان على مقاعد بدلاء الفريق، حيث فضل المدرب إراحته مع عدد من نجوم الفريق.

حيث جاء تشكيل الريدز كالتالي ..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع:جوميز – كوناتى - ماتيب - تسيمكاس

خط الوسط: نابى كيتا – ميلنر- كيتا.

خط الهجوم: جوتا- فيرمينو - لويس دياز.

ليفربول ضد بنفيكا

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي بملعب بنفيكا في البرتغال.

وواجه ليفربول نظيره بنفيكا في 11 مباراة قبل لقاء اليوم، منها 9 مواجهات في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في الدوري الأوروبي.

ونجح ليفربول في تحقيق 7 انتصارات في المباريات السابقة ضد بنفيكا، مقابل 4 فقط لصالح "النسور".

ويحتاج ليفربول للفوز أو التعادل بأي نتيجة، وحتى الخسارة بفارق هدف ستكون كافية لعبور "الريدز" إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.