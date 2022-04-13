التعليم تضاعف رسوم ختم شهادات طلاب المدارس الدولية.. ومصدر يوضح

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 86 بتاريخ 12 أبريل 2022، قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 39 لسنة 2022، الذى يقضى بمضاعفة رسوم اعتماد شهادات طلاب المدارس الدولية من 500 إلى 1000 جنيه، تعديلا للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2019، بشأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).





ونص القرار الجديد على: "يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2019، النص التالى: تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، الشهادات الصادرة لطلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة، مرفقا بها التسلسل الدراسى لكل طالب، معتمدا من الإدارة التعليمية، متى تم استيفاء الأوراق السابقة، مقابل مبلغ قدره 1000 جنيه عن كل شهادة".

وأكدت الوزارة على العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسى 2021/2022، وإلغاء كل ما يخالفه من أحكام.

وكانت المادة الثانية من القرار رقم 95 لسنة 2019، تنص على تحصيل 500 جنيه فقط مقابل اعتماد الشهادات الصادرة لطلاب المدارس الدولية.

بدورها، علقت إيمان صبرى، مدير إدارة التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم، على القرار فى تصريحات صحفية، قائلة إنه القرار الذى يتعلق بختم شهادات طلاب المدارس الدولية من الإدارة العامة للامتحانات ليس صادرا من إدارة التعليم الخاص والدولى.





بينما فسر مصدرا بالوزارة القرار لـ"دوت الخليج"، موضحا أن هذه الرسوم تدفع نظير ختم الشهادة النهائية لكل طالب وليس فى كل مادة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تتحمل أعباء مادية متعددة نظير فحص الشهادات واعتمادها والمراسلات التى تجريها مع الجهات الدولية، إضافة إلى اختلاف قيمة الرسوم باختلاف أسعار العملات.