السفيرة المصرية في موريشيوس تستقبل أعضاء الجالية المصرية

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى موريشيوس، أعضاء الجالية المصرية وذلك على مأدبة إفطار رمضانى، حيث نقلت تهنئة رئيس الجمهورية لأعضاء الجالية بمناسبة شهر رمضان المعظم.





جاء ذلك فى إطار حرص السفارات المصرية على تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج.

وخلال اللقاء، تطرقت السفيرة إلى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بالقاعدة الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ودعم خطط زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة بالخارج.

وأشارت فى هذا الإطار إلى الدور الكبير الذى يمكن أن تلعبه الجالية المصرية من أصحاب الأعمال التجارية فى التوسع فى الاستيراد من مصر والترويج للمنتج المصرى.

كما استعرضت جهود السفارة ذات الصلة والتى كان من بينها تنظيم ندوة للترويج للمنتجات المصرية فى السوق الموريشى، وكذا معرض للمنتجات المصرية المختلفة، وإعداد فيلم ترويجى عن أهم الصادرات المصرية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الجالية المصرية عن تقديرهم لدعوة السفارة، مؤكدين حرصهم على المشاركة فى جهود الترويج للمنتجات المصرية، وأنهم لن يدخروا جهدا من أجل مساندة المصالح المصرية.

كما أعربوا عن تطلعهم لاستيراد مزيد من المنتجات المصرية، وخاصة تلك التى لم تدخل السوق الموريشى من قبل.