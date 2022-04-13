جاء ذلك فى إطار حرص السفارات المصرية على تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج.
وخلال اللقاء، تطرقت السفيرة إلى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بالقاعدة الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ودعم خطط زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة بالخارج.
وأشارت فى هذا الإطار إلى الدور الكبير الذى يمكن أن تلعبه الجالية المصرية من أصحاب الأعمال التجارية فى التوسع فى الاستيراد من مصر والترويج للمنتج المصرى.
كما استعرضت جهود السفارة ذات الصلة والتى كان من بينها تنظيم ندوة للترويج للمنتجات المصرية فى السوق الموريشى، وكذا معرض للمنتجات المصرية المختلفة، وإعداد فيلم ترويجى عن أهم الصادرات المصرية.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء الجالية المصرية عن تقديرهم لدعوة السفارة، مؤكدين حرصهم على المشاركة فى جهود الترويج للمنتجات المصرية، وأنهم لن يدخروا جهدا من أجل مساندة المصالح المصرية.
كما أعربوا عن تطلعهم لاستيراد مزيد من المنتجات المصرية، وخاصة تلك التى لم تدخل السوق الموريشى من قبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفيرة المصرية في موريشيوس تستقبل أعضاء الجالية المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.