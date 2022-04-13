مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبى والناتو التعاون فى الذكاء الاصطناعى والمناخ

جدة - نرمين السيد - بحث سفير مصر لدى بروكسل الدكتور بدر عبدالعاطى، مع عدد من مسؤولى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى (الناتو)، عددا من الملفات الهامة التى تخص التعاون الثنائى بين مصر والاتحاد الأوروبى.





وشملت الملفات سبل تعميق التعاون بما يشمل مجالات الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، خاصة مع الطفرة التى تشهدها مصر فى ذلك المجال، وتنفيذ مصر لعدد من المشروعات القومية التى تهدف إلى إيصال خدمات الإنترنت عالية السرعة عبر الأسلاك المصنوعة من الألياف البصرية Fiber-optic إلى عدد من المناطق الريفية كمرحلة أولى، فضلا عن تنفيذ ذات المشروع على مستوى جميع المحافظات فى مصر كمرحلة ثانية.

جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات عقدها الدكتور بدر عبالعاطى، مع كل من نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى "كريستيان ساجارتز"، ومدير مكتب النائبة التنفيذية لرئيسة المفوضية الأوروبية المعنية بالرقمنة "كيم جورجنسن"، ومدير إدارة أدوات السياسة الخارجية بالمفوضية الأوروبية "مارك فيدريك"، بالإضافة إلى نائب سكرتير عام حلف شمال الأطلنطى "ميرشيا جيونا".

وذكرت وزارة الخارجية - اليوم الأربعاء على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك - أنه تم خلال اللقاءات التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو البرلمانى، والدفع بوتيرة الزيارات المتبادلة وقنوات التواصل بشأن أوجه التعاون محل الاهتمام المشترك.

وتناولت اللقاءات عملية التطوير والتحديث الشاملة التى تشهدها مصر فى جميع القطاعات سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو التنموى أو فى مجال حقوق الإنسان.

وبحث السفير المصرى مع المسئولين الأوروبيين سبل التعاون فى مجال التطبيقات الرقمية فى قطاعى الزراعة والرى، فضلا عن بحث فرص التعاون المشترك فى مجال الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بما فى ذلك التوقيع الرسمى الإلكترونى.

وتطرق الجانبان فى إطار تعزيز الزيارات المتبادلة، إلى إمكانية قيام النائبة التنفيذية لرئيسة المفوضية الأوروبية المعنية بالرقمنة بزيارة إلى مصر للاطلاع عن قرب على تلك الإنجازات.

وناقش السفير المصرى مع كل من مسئولى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى عددا من ملفات التعاون فى مجالات حماية المرأة فى وقت النزاعات، وتعزيز التعاون مع كل من مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة، فضلا عن التعاون فى مجال مكافحة التغير المناخى فى ضوء استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل.

كما تناولت اللقاءات الدور الإقليمى البناء الذى تقوم به مصر فى تحقيق الأمن والاستقرار اتصالا بالأزمات التى تموج بها المنطقة وخاصة الأزمتين الليبية والسورية، والقضية الفلسطينية باعتبارها لب النزاع فى المنطقة، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب فى ظل الدور الريادى الذى تضطلع به مصر فى هذا المجال، وبخاصة مكافحة التطرف من خلال الأزهر الشريف ودار الإفتاء.

وأكد الجانبان على الأهمية التى تمثلها الرئاسة المشتركة لكل من مصر والاتحاد الأوروبى للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب.