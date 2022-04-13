طارق شوقى يؤكد أهمية اللغة العربية مستعينا بمستشرق إنجليزى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، منشورا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يتضمن مقدمة لترجمة كتاب "The Arabic Language Today" أو "اللغة العربية الفصحى المعاصرة"، للمستشرق الإنجليزى ألفرد بيستون، أستاذ اللغة العربية فى جامعة أكسفورد، والذى ترجمه وعلق عليه الدكتور محمد عبدالجواد النورى، أستاذ العلوم اللغوية فى جامعة النجاح الوطنية.





واستخدم الوزير، مقدمة الكتاب فى التأكيد على أهمية اللغة العربية وخطورة ابتعاد النشء عنها، قائلا: "وددت أن أشارككم هذه المقدمة لكتاب جديد عن لغتنا العربية الفصحى، من تأليف مستشرق من جامعة أوكسفورد الإنجليزية، لعلنا ننتبه إلى خطورة ابتعادنا عن لغتنا العربية الفصحى والإمعان فى الكتابة بالعامية وبلغة ركيكة وبلاغة منعدمة".

وأضاف: "نتكلم كثيرا عن الانتماء والهوية لدى الشباب، وأعتقد أن استعادة اللغة العربية الصحيحة والفخر بها والقدرة على الاستفادة من الموروث الثقافى لبلادنا هى أولى الخطوات لصقل الهوية العربية وتحصينها فى عالم اليوم والغد".

وجاء فى مقدمة كتاب "اللغة العربية الفصحى المعاصرة" أنه ليس ثمة شك فى أن عدد لا يستهان به من العلماء المستشرقين قد عكف على دراسة التراث العربى وتمحيصه، واستخرج ما استكن فى أعماقه من فكر ثرى وعلم أصيل، على ضوء مناهج البحث لديهم وهدى طرائق الدرس عندهم.

وأضاف الدكتور محمد عبدالجواد النورى، فى مقدمة الكتاب، أن التراث العربى العريق كان ولا يزال يمثل ثمرة حضارية خصبة لأمة قيض لها أن تصون بجهد أبنائها الحضارة البكر للبشرية من الاندثار، وأن تواصل بعطاء علمائها الرحلة الحضارية للإنسانية عبر قرون امتلأت بالتألق العقلى والزخم الفكرى، الذى كان بحث نقطة الانطلاق للركب الحضارى العالمى المعاصر.

وتابع: "من هنا، فقد حظى هذا التراث الحضارى لأمتنا بالعناية البالغة والاهتمام الفائق، من قبل علماء الغرب، الذين راحوا ينشئون فى جامعاتهم أقساما خاصة لدراسته وفهم أعماقه الخصبة، وكانت العربية بمستوياتها اللغوية المختلفة، وبما لديها من أدب إنسانى رفيع، موضع بحث ودراسة قام بها بعض أولئك العلماء الغربيين. وإذا كانت هناك ظلال من الشك والريبة تغلف نوايا بعض أولئك الدراسين، فيما أضمروا أو أعلنوا عنه من أهداف وغايات، فإن طائفة منهم كانت، دونما ريب، صادقة فيما قامت به من بحوث وما قدمته من دراسات".

ويقدم الكتاب نظرات سريعة لصاحبه حول اللغة العربية بمستوياتها المختلفة، من صوتية وصرفية ونحوية ومعجمية وأسلوبية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التى يؤكد فيها وزير التربية والتعليم على أهمية اللغة العربية فى صقل الهوية، حيث لا يترك مناسبة إلا ويتحدث عن حظه الوافر بتعلم هذه اللغة منذ أن كان فى عمر الثامنة، فقد كان يقرأ كتبا لطه حسين وعباس العقاد وبديع الزمان الهمذانى.

ومنذ توليه حقيبة التربية والتعليم، دخل طارق شوقى، سجالات طويلة مع أولياء الأمور الذين يصرون على تعليم أبنائهم باللغة الإنجليزية منذ الصغر، باعتبارها اللغة التى يتحدث بها سوق العمل، بينما هو كان يؤكد على أهمية تقديم العلوم للصفوف الأولى خاصة باللغة العربية، حتى لا تكون الانجليزية لغة أم وما يتبع ذلك من فقدان للهوية والانتماء إلى التاريخ العربى.