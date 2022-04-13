سفير مصر بلندن يفتتح حفل مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بجامعة أوكسفورد

جدة - نرمين السيد - شارك السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية فى لندن، فى افتتاح المعرض الذى أقامته جامعة أوكسفورد بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف عالم المصريات البريطانى "هوارد كارتر" مقبرة توت عنخ آمون، حيث يحتوى المعرض – الذى يمتد حتى فبراير 2023 - على المقتنيات الشخصية لهوارد كارتر وصور فوتوغرافية لعملية اكتشاف المقبرة والخرائط التى تم الاعتماد عليها فى البحث عن المقبرة فى وادى الملوك، علما بأن هذه المقتنيات هى جزء من المكتبة الشخصية للمستكشف البريطانى التى توجد فى أرشيف معهد جريفيث بجامعة أوكسفورد المتخصص فى علم المصريات.





ألقى السفير كامل كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بمبادرة جامعة أوكسفرود لإقامة احتفالية طوال هذا العام بمناسبة الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، مشيرا إلى أن المعرض الذى تم افتتاحه كجزء من هذه الاحتفالية يروى على نحو فريد قصة اكتشاف المقبرة من خلال كتابات وصور وخرائط هوارد كارتر. كما أشاد بحرص معهد جريفيث على إبراز الدور المحورى الذى قام به المصريون المشاركون فى عملية اكتشاف المقبرة ضمن فريق كارتر، مستعرضا ما وصل إليه الباحثون المصريون المتخصصون فى علم المصريات اليوم من خبرات سمحت لهم بريادة أعمال الاستكشافات والتنقيب عن الآثار المصرية. كما دعا السفير إلى استمرار التعاون بين جامعة أوكسفورد العريقة ومعهد جريفيث والهيئات المصرية المختلفة المتخصصة فى هذا المجال لتعزيز التعاون القائم وتبادل الخبرات والزيارات. ونوه أخيرا إلى أن المجموعة الكاملة لمقبرة توت عنخ آمون سيتم عرضها فى المتحف المصرى الكبير المتوقع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، داعيا المشاركين فى حفل الافتتاح وغيرهم من المواطنين البريطانيين المهتمين بالآثار المصرية الفريدة إلى زيارة مصر ومشاهدة مقتنيات المتحف الجديد بعد افتتاحه.

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