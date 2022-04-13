البابا تواضروس فى عظته الأسبوعية: نصلى دائما من أجل مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف البابا تواضروس: "نعيش معا الجمهورية التى يقودها الرئيس السيسى مع كل القطاعات، فهذه الجمهورية ليست فقط المشروعات، والتى نفتخر بها، لكنها تجديد للعقول والأفكار بالتعليم وتصحيح المفاهيم وتنمية الإنسان ثقافيا ومجتمعيا، والحض على العيش المشترك والوحدة الوطنية التى هى أسمى ما عندنا فى مصر"، مضيفا أن "الكنيسة الأرثوذكسية تحمل هموم الوطن وتشترك فى تحدياتها ومعدنها الأصيل شاهد على صون كرامة الوطن وتقديم الصورة المشرقة عنه".

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