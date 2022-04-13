/691930/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-12-خيرت-الشاطر-يأمر-محمد-مرسي-بإعلان-حالة-الطوارئ-بعد-أحداث-بورسعيد

مسلسل الاختيار الحلقة 12 والتي حملت اسم «بورسعيد» شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه بدأت بتبادل محمد مرسي الحديث مع أحد أعضاء جماعة الإخوان حول رئاسته للبلد قائلًا:«لازم ندرك أننا مش هنرضي الناس كلها.. احنا نرضي ناسنا ونرتاح».

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 12.

محمد مرسي يرفض الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير

رفض محمد مرسي الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير وقرر أن يحتفل بها بشكل غير مباشر خلال الاحتفال بالمولد النبوي فقال: «أنا مش هحتفل بالذكرى التانية لثورة 25 يناير والكلام اللي مبياكلش عيش دا.. هحتفل بالمولد النبوي وفي النص هقول كلمتين عنها وخلاص».

انتقل المشهد إلى منزل علي قائد بالشرطة المصرية، حيث يشتكي لزكريا -كريم عبد العزيز- من أحوال البلاد وما يفعله الإخوان بها ووصاه أن ياخذه حقه في حالة رحيله.

أحمد عز يطلب من ميرنا نور الدين الزواج

أخبر أحمد عز حبيبته ميرنا نور الدين أنه يريد الزواج منها وطلب منها أن يمهد لوالدها الذي يكره الضباط، وصدمها بأنه ضابط بالمخابرات العامة وليس ضابط جوازات.

فكر مصطفى -أحمد السقا- في أن يجلب لابنه مربية لترعاه نظرًا لطبع عمته الحاد، لكنه نصحته إحدى أقاربه أن لا يفعل ذلك.

الحكم بالإعدام على متهمي مجزرة بورسعيد

رصدت الحلقة إصدار محكمة مصرية أحكاماً بإعدام ‬21 من أبنائها متهمين بالتورط في قتل ‬74 شخصاً في استاد المدينة.

وراح اثنين من رجال الشرطة و40 آخرين ضحية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013.

مرسي يعلن حالة الطوارئ

طلب خيرت الشاطر -خالد الصاوي- من مرسي أن يعلن حالة الطوارئ بعد ما حدث في بور سعيد، ليرد الأخير مترددًا:«مش معقول ابقى هاجمتها أيام مبارك وأعلنها دلوقتي.. نخلي القوات المسلحة تعمل كده».

ليطمئنه الشاطر قائلًا: "ميهمكش حد، أنت الرئيس والدستور معاك واحنا معاك.. اللي مش عاجبه يبقى يشرب من المالح"، وبالفعل خرج وألقى خطاب إعلان حالة الطوارئ على محافظة السويس وبورسعيد والإسماعلية، وتظاهر أهالي الإسماعيلة بسبب ذلك الخبر.

محمد مرسي يفشل في تخفيض ديون مصر

فشل محمد مرسي في تخفيض ديون مصر خلال زيارته لألمانيا ولقنته مستشارة ألمانيا درسًا.

انتقل المشهد التالي إلى اجتماع خيرت الشاطر مع أعضاء الجماعة، وعبر عن اعتراضه على موقف السيسي وزير الدفاع قائلًا: "أنا مش عاجبني خالص اللي بيعمله السيسي.. موضوع الجيش محايد والجو دا مش هينفع، يا معانا يا علينا".

خيرت الشاطر يطلب من محمد مرسي تجاهل السيسي

انتهت أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 12 بطلب الشاطر من مرسي أن يتجاهل السيسي قائلًا: "يستحسن تتاجله تماما،، وتحسسه أنك مش حابب تتعامل معاه.. احنا عايزين نكسر شوكته ونبعتله رسالة أننا في أي وقت نقدر نوجه حشودنا تجاهه هو والجيش.. أنت الرئيس الشرعي".