تامر عبد المنعم: «الإخوان دبروا لي كمين وبحب لقب مشخصاتي»

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دوت الخليج يرصد تصريحات تامر عبد المنعم

تصريحات تامر عبد المنعم

تحدث الفنان تامر عبد المنعم في حواره التلفزيوني عن فيلم الشنطة الذي أنتجه مؤخرًا وقال إن العمل لم ينجح ولكن فيما يخص حسابات الشركة نجح، وقال: “بحب لقب المشخصاتي ولا أعتبرها إهانة”.

وكشف الكواليس التي جمعته بجماعة الإخوان الإرهابية والكمين الذي نصب له، وقال: “كتبت مقال أقارن خلاله بين الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك ومحمد مرسي وقت تولي الأخير الحكم”.

وأضاف: “بعدها تواصل معي شخص وقابلني في بار بفندق الفور سيزون وكان معه فتاة تشرب خمر وكان من مكتب خيرت الشاطر وأعطاني قطعة مخدرات”.

تامر عبد المنعم برنامج ورا الشمس

واستكمل الفنان تامر عبد المنعم كلامه في حواره التلفزيوني: “وتوجهت بعدها للحمام ورميت المخدرات وفي طريقي إلى منزلي استوقفني كمين شرطة وطلبوا تفتيشي وأدركت وقتها أن هذا مدبر لي”.

وقال أيضًا: “وبعدها سافرت لعام كامل وشعرت أنني في خطر وكنت وقتها متزوج من ابنة المحامي فريد الديب وأولادي كانوا صغيرين”.

وأوضح تامر عبد المنعم في حواره ببرنامج ورا الشمس، أنه كان يحب الرئيس الأسبق حسني مبارك وكان يزوره في أيامه الأخيرة وكان قد كشف في كتابه أسرار ومواقف جمعتهما.

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وفي سياق آخر، كان تامر عبد المنعم علق على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، بشأن ارتداء سيدات الصعيد للمايوهات، وقال في مداخلة هاتفية له ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر شاشة قناة الحدث اليوم: “خانه التعبير.. نساء الصعيد لهن تقاليد وأعراف خاصة ولم ولن تحدث مثل هذه الأمور”.

وأضاف: “وأتوقع أنه سيعتذر لأن الصعيد له خصوصية.. ويجب ألا نهاجم السينما والأعمال السينمائية، كما لا يجب مهاجمة المخرج هادي الباجوري بعد تصريحاته الأخيرة بشأن عدم ممانعته من مشاركة زوجته الفنانة ياسمين رئيس في مشاهد رومانسية تحتوي على قبلات”.