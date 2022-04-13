/691927/الشوط-الأول-لربع-نهائي-الأبطال-ينتهي-بالتعادل-والسيتي-وليفربول-في-طريقهما-للصعود

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من إيهاب نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي أتليتكو مدريد وتشيلسي، في المباراة التي تُقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز مانشيستر سيتي بملعب الإتحاد بإنجلترا، بهدف مقابل لا شيئ.

على جانب آخر، تمكن فلايق بنفيكا البرتغالي من إنهاء الشوط الأول متعادلًا مع فريق ليفربول، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتمكن إبراهيما كوناتي من إحراز الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 21، فيما تمكن جونسالو راموس من تعديل النتيجة في الدقيقة 32، من عمر الشوط الأول، وفي حال استمرار النتيجة بهذا الشكل يعني تأهل الفريق الإنجليزي إلى دور نصف النهائي.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت في البرتغال بفوز فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. حراسة المرمى: أوبلاك.

تشكيل أتليتكو مدريد

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي: الدفاع: فيليبي ، رينالدو ، سافيتش ، لودى ، يورينتى. الوسط: كوكى ، كوندوجبيا ، ليمار. الهجوم: جريزمان ، جواو فيليكس.

تشكيل مانشيستر سيتي

فيما ضم تشكيل مانشستر سيتي كل من: في حراسة المرمى: إديرسون مواريش خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين خط الهجوم: رياض محرز - برناندو سيلفا - فيل فودين

كان ريال مدريد قد تمكن أمس من الصعود للدور نصف النهائي، بعد الفوز على تشيلسي الإسباني بنتيجة 4-5 بمجموع اللقائين، والتي شهدتا تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي استطاع إحراز 4 أهداف خلال اللقائين.

كما تمكن فريق فياريال من الصعود لنفس الدور على حساب بايرن ميونخ، في مفاجأة مدوية، وذلك بعد فوز الفريق الإسباني بمجموع اللقائين بنتيجة 1-2، حيث فاز الفريق الإسباني في مباراة الذهاب، ثم تعادل بهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المبارة.

وبحسب القرعة، ينتظر فريق ريال مدريد الفائز من المواجهة الجاري الآن بين فريقي مانشيستر سيتي وأتليتكو مدريد، فيما يواجه فريق فياريال الفريق الفائز من مباراة ليفربول وبنفيكا البرتغالي، في إطار منافسات نصف نهائي البطولة.