مصر للطيران تدعو عملاءها للتسجيل على المنصة الإلكترونية

فى إطار جهود الدولة المصرية لتسيير وتسهيل إجراءات الدخول للأراضي المصرية وانسيابية حركة الركاب دعتْ مصر للطيران عملاءها الكرام القادمين من الخارج إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية www.visitegypt.gov.eg والتي بدأ تفعيلها بشكل "تجريبي" بديلا عن كروت وإقرارات الصحة العامة الورقية وذلك لحين الانتهاء من المرحلة التجريبية والعمل بشكل كامل على المنصة الإلكترونية لجميع الركاب القادمين سواء المصريين أو الأجانب.

وقالت مصر للطيران، إنه فى حالة تعذر التسجيل على المنصة سيتم السماح للركاب بالدخول وفقا لاشتراطات الدخول الصحية للأراضي المصرية كما هي والتي تتطلب إحضار شهادات معتمدة بالحصول على لقاحات كورونا بشرط مرور ١٤ يومًا على الجرعة الثانية أو Antigen test أو تقديم PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول بـ ٧٢ ساعة عليهما QR code.