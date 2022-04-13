جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع وفد من مركز معلومات مجلس الوزراء، سُبل مد جسور التعاون المشترك بما يحقق تقديم الدعم التكنولوجى لصالح المحافظة، فى حضور محمد همام سكرتير عام المحافظة.





وذكرت المحافظة فى بيان، خلال اجتماع اليوم، أن المحافظ ناقشت مع الوفد آليات التنفيذ، وذلك بعد عرض عدد من المنتجات التكنولوجية التى يقوم المركز بتطويرها مساهمة منه فى دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمى. وأكدت محافظ دمياط ضرورة استمرار عقد لقاءات بين ممثلى المحافظة والمركز لوضع خطة تنفيذية لميكنة الأعمال بديوان عام المحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ دمياط تبحث مع وفد معلومات الوزراء تقديم الدعم التكنولوجى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.