جدة - نرمين السيد - تفقد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة والورشة المركزية، ووحدة التدخل السريع، لمتابعة سير العمل بهما، والأعمال الجارية فى إصلاح وصيانة معدات التدخل السريع، والمعدات الخاصة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك برفقة عمرو البشبيشى نائب المحافظ وحضور محمود زهران رئيس جهاز النظافة والتجميل.





وذكرت المحافظة - فى بيان صادر اليوم - أن المحافظ التقى خلال جولته التفقدية بالعاملين بجهاز النظافة والتجميل وورشة الصيانة ووحدة التدخل السريع وهنأهم بشهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يتقبل صيامهم، ويجزيهم خيرا على ما يقومون به من أعمال. وتضم وحدة التدخل السريع 9 سيارات حمولة 5 أطنان، و5 سيارات حمولة 20 طنا، وسيارة حمولة 10 أطنان، و2 سيارة كسح مياه، وسيارة نافورى، و2 لودر مفصلى سعته متر، و2 لودر مفصلى سعة 2 متر، و2 لودر مفصلى سعة 4 أمتار، و2 لود زاحف، وونشين، وحفار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ كفر الشيخ يتفقد جهاز النظافة والتجميل.. ويهنيء العاملين برمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.