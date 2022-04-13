عبر وزير خارجيتها.. الولايات المتحدة ترسل هدية لمصر

جدة - نرمين السيد - سلم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، خلال لقائه مع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، واعتزازا بالعلاقات المصرية الأمريكية، هدية لمصر تخليدا للذكرى المئوية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.





والهدية هى عبارة عن نسخة لخطابين؛ أحدهما خطاب الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها والوثيقة المنشئة للعلاقات موجهة من الرئيس الأمريكى آنذاك "وارن هاردينج" إلى الملك أحمد فؤاد، والآخر خطاب من وزير الخارجية الأمريكى فى ذلك الوقت "تشارلز هيوز" إلى عبد الخالق ثروت باشا لتهنئته على الاستقلال.

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