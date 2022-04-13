محافظ الإسكندرية يقود حملة لمتابعة الأسواق بحى وسط المدينة

جدة - نرمين السيد - قاد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، حملة مفاجئة، اليوم الأربعاء، داخل سوق "شيديا" بنطاق حى وسط لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المقررة والتأكد من تحقيق الانضباط وعدم وجود أى ممارسات احتكارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراقبة الأسواق.





وفى تصريحات خلال الجولة، أوضح المحافظ أنه تم فتح 409 منافذ بيع سواء منافذ آمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ المنطقة الشمالية والقوات المسلحة، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.. مؤكدا أننا حرصنا على توفير منافذ البيع فى جميع الشوارع على مستوى الأحياء لخدمة المواطنين.. لافتا إلى أن الأسعار فى متناول الجميع.

وطمأن المحافظ المواطنين أنه يتم المتابعة اليومية بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الزراعة وجميع المديريات المعنية، وأكد أنه يتم يوميا شن 10 حملات تموينية رقابية على الأسواق على مستوى الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، مع تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية واتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكرى السلع.

واستفسر المحافظ من التجار عن أسعار المنتجات المتداولة بالسوق، ووجهم بأهمية الالتزام بالأسعار المقررة.

ومن جانبه؛ أشار مدير مديرية التموين بالإسكندرية المحاسب محمد سعدالله إلى أن محافظة الإسكندرية من المحافظات المميزة التى حافظت على توافر السلع لمحاربة ارتفاع الأسعار.. موضحا أنه تم توفير منافذ متعددة للسلع التموينية والسلع الأساسية والسلع الاستهلاكية.

وأشار إلى أنه تم أيضا عمل العديد من المبادرات الخاصة بالخيام والشوادر لعرض السلع الاستهلاكية للمواطنين وخاصة قبل شهر رمضان المبارك.. بالإضافة إلى عمل مبادرة خاصة بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع الاستهلاكية، لإلزام التجار بها والحد من التلاعب فى الأسعار.

وأضاف أن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز على مستوى الأحياء، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أى مخالفات وتحرير محاضر لردع المخالفين.