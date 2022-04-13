بيان مهم للخارجية عن المصابين المصريين بحادث إطلاق النار بمحطة مترو بروكلين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه اتصالًا بجهود الدولة نحو مواصلة متابعة ورعاية مواطنينا بالخارج، وفى إطار متابعة القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى نيويورك لتداعيات حادث إطلاق النار بإحدى محطات مترو الأنفاق فى بروكلين أمس الثلاثاء 12 أبريل الجارى، والذى أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بإصابات متفرقة، رصدت القنصلية العامة وجود مواطنيّن مصرييَّن بين المصابين، أحدهما فى حالة حرجة.





وقد توجّهت على الفور السفيرة هويدا عصام عبد الرحمن القنصل العام لمصر فى نيويورك عقب وقوع الحادث إلى إحدى المستشفيات فى حى بروكلين، وذلك للإطمئنان على حالة أحد المواطنين المصابين، السيد "كريم على"، والذى خضع لعملية جراحية دقيقة بعد إصابته فى قدمه إثر الحادث. هذا، وتقوم القنصل العام حالياً بمواصلة متابعة حالته على مدار الساعة، وتقديم كل سبل الرعاية والدعم. كما قامت السفيرة هويدا عصام أيضاً بالتواصل مع مواطنة مصرية أخرى، كانت قد أُصيبت أثناء التدافع عقب الحادث، وذلك للإطمئنان عليها والإعراب عن دعم القنصلية المصرية لها بشتى الطرق المُمكنة.

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