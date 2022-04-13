محافظ الوادى الجديد يوجه بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

وخلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، وجه الزملوط بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على الأسواق والمخابز وتفعيل دور الجمعيات الفئوية ومبادرات توفير السلع الأساسية واللحوم بكافة الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والإعلان عن أرقام الشكاوى والتواصل مع فروع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء.
وأكد الزملوط، خلال الاجتماع، متابعة موقف توريد محصول القمح طبقا للمساحات المنزرعة بكل مركز والتأكيد على حوافز التوريد وحظر خروج الأقماح خارج المحافظة أو بين المراكز إلا بتصريح رسمى وسرعة رفع كفاءة وإصلاح طريق بغداد ــ الأقصر حفاظا على سلامة مستخدمى الطريق وعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق.
وشدد المحافظ على ضرورة إعداد تقرير مفصل عن موقف محطات مياه الشرب الجديدة والتى لم تدخل الخدمة لبحث سرعة تشغيلها لخدمة المناطق المجاورة وتخصيص موقع لإنشاء فرع لكليتى الزراعة والطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد بمركز الداخلة وحصر المساعدات الإنسانية المقدمة من المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية لضمان وصولها لكافة المستحقين وتغطية احتياجاتهم.
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