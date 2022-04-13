محافظ السويس: 11 شباكا لاستقبال شكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ السويس عبدالمجيد صقر، أن المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين داخل المحافظة سيضم 11 شباكا لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين، وتقديم الخدمات وإنجاز المهام بدقة وسرعة.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء المركز التكنولوجى للمحافظة بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والدكتور وليد فؤاد مدير المكتب الفنى بالمحافظة وأعضاء المركز.

وأوضح المحافظ أن منظومة العمل تشمل تقديم الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال نظام "الشباك الواحد" الذى يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وإنجاز العمل فى وقت قصير، وتحسين أداء العمل.

وشدد صقر على أهمية إعداد الجيد للعنصر البشرى من خلال التدريب على المنظومة واكتساب الخبرات المطلوبة لجميع العاملين بالمركز، مؤكدا أهمية سرعة التجهيزات لمبنى المركز التكنولوجى والإعداد لافتتاحه، ليستفيد أهالى السويس من الحصول على الخدمات بصورة عادلة ومتميزة.