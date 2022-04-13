الصحة: الدولة حريصة على استمرارية توافر الدواء

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطمأن على توافر مخزون استراتيجى آمن من المواد الخام وعدم تأثر الأرصدة بالأحداث التى يشهدها العالم، حيث أكد الوزير حرص الدولة المصرية على ضمان عدم تأثر هذه الصناعة الهامة بأى أحداث خارجية، بما يضمن استمرار توافر الدواء للمريض المصرى.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد خطوط إنتاج الكبسولات والمراهم والأمبولات والسوائل، فى مصنع شركة «إيبيكو» كما تفقد مخازن الشركة المنشأة وفقا لأحدث قواعد التخزين الجيد.
وقال إن الوزير أكد أهمية شركة إيبيكو لكونها تعتبر الأولى دوائيا فى مصر، من حيث عدد الوحدات المنتجة والتى تصل إلى 300 مليون وحدة سنويا وبقيمة بيعية وصلت لنحو 4 مليارات جنيه.
وأضاف أن الوزير استمع إلى شرح مفسر من الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة «أكديما» عن المشروعات الجديدة ومنها مشروع «البيولوجيكال»، والذى يعتبر الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، كما اطلع الوزير على مشروع إنتاج المواد الخام.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حضر اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة شركات «أكديما» واطلع على نتائج الأعمال عن عام 2021، حيث بلغت مبيعات المجموعة نحو 11.9 مليار جنيه، ووصلت العبوات المنتجة إلى 600 مليون عبوة، مؤكدا على أهمية مجموعة «أكديما» فى السوق الدوائى المصرى كونها تنتج أدوية تغطى 36 مجموعة دوائية، بعدد 1100 مستحضر دوائى.
وأشار إلى أن الوزير تفقد المقر الرئيسى لشركة «أكديما» فى مدينة العبور، مشيدا بوجود شركات تابعة لمجموعة «أكديما» تقوم بإنتاج الصناعات التكميلية لصناعة الدواء مثل الزجاج الدوائى والكبسول الجيلاتينى والعبوات الدوائية، إلى جانب شركة للأبحاث والتطوير، وشركة منوطة بالتعامل مع القارة الأفريقية فى مجال الرعاية الصحية والأدوية.
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