مفيدة شيحة تنهار من البكاء في «سابع سما» بعد عرض هذه الصورة

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كشفت الإعلامية مفيدة شيحة الكثير من أسرارها ورأيها في عدد من زملائها بالوسط الإعلامي خلال حوارها التلفزيوني ببرنامج سابع سما المذاع عبر شاشة قناة النهار الفضائية.

دوت الخليج يرصد أسرار مفيدة شيحة

مفيدة شيحة برنامج سابع سما

حلت الإعلامية مفيدة شيحة ضيفة الإعلامية راغدة شلهوب اليوم الأربعاء ببرنامجها سابع سما وقالت عن الإعلامي عمرو أديب إنه صديقها وتكن له هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي كل الاحترام.

وعن ريهام سعيد قالت: “طيبة وغلبانة وتتحدث بتلقائية وهي نجمة في نوع البرامج التي تقدمها”، وعن الفنانة عبير صبري أوضحت أنها صديقتها وعشرة عمرها.

وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع الإعلامية هبة الأباصيري وأعربت عن استيائها من الموقف الذي جمعهما ولم تكشف تفاصيل ما حدث لكنها أوضحت أنها حاولت الصلح لكن الأخيرة رفضت.

تصريحات مفيدة شيحة

وأوضحت أنها كانت تتمنى أن الإعلامية منى عبد الغني أن تشاركها برنامج الستات المذاع عبر شاشة قناة النهار وبكت على الهواء بعد عرض صورتها مع والدها الراحل.

وقالت تعليقًا على صورة والدها في لقائها ببرنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب: “كنت أتمنى أن يراني على الشاشة ونجاحي في تقديم البرامج وعلمني الكثير طوال حياتي أنا وأخوتي”.

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وفي سياق آخر، كانت الإعلامية مفيدة شيحة كشفت تفاصيل تقديمها عدد من البرامج التليفزيونية، وتخصصت في برامج المنوعات، وأوضحت سر مغادرتها برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا وذلك عقب مرور 10 سنوات من النجاح فى تقديمه.

وقالت إنها بحاجة إلى أجازة وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعد ١٠ سنين من النجاح وداعًا cbc. وداعًا الستات ميعرفوش يكذبوا. وإلى لقاء.. وأنا حاليًا في أجازة بعد 10 سنوات من الستات مايعرفوش يكدبوا، وكان مجهود شاق، وراضية بما قدمته، وخلال الفترة القادمة افكر فى تقديم شيء جديد وفكرة وموضوع مختلف”.

وتابعت: “البرنامج مكمل بوجوه جديدة، ومنى عبد الغني مستمرة فى تقديمه، اما أنا والإعلامية سهير جودة فتركنا البرنامج وسوف تحل كل من الإعلامية هبة الأباصيري وإيمان عزالدين مكانّا”.