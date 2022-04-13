مفيدة شيحة: «زوجي خانني وأعيش حالة حب جديدة حاليًا»

/691918/مفيدة-شيحة-زوجي-خانني-وأعيش-حالة-حب-جديدة-حاليا

حلت الإعلامية مفيدة شيحة ضيفة الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج سابع سما الحلقة 12 التي تذاع عبر شاشة قناة النهار الفضائية.

دوت الخليج يرصد تصريحات مفيدة شيحة

تصريحات مفيدة شيحة

قالت الإعلامية مفيدة شيحة: “الحياة علمتني أكون ست وراجل وفي عام انفصالي مريت بأشياء كثيرة مثل وفاة والدي والانفصال وإنجاب ابنتي ووقتها لم أكن أعمل”.

وتابعت: “أخذت قرار صعب بالطلاق ولم أكن أعلم كيف سأتحمل هذه المسئولية وفي نفس الوقت لم يكن لدي عمل وعملي كمذيعة جعلني أنشغل عن مشاكلي”.

واستكملت كلامها ببرنامج سابع سما عبر شاشة قناة النهار الفضائية: “كنت صغيرة لأسأل نفسي عن سبب خيانته واستمر زواجنا حوالي سنة ونصف فقط، وأصدقائي ساعدوني في اكتشاف خيانته لي، وأعيش حاليًا حالة حب جديدة”.

مفيدة شيحة برنامج سابع سما

وعن زواجها بعد الطلاق قالت: “لم أدخل مجال الإعلام لأتزوج أو أجذب عريس لي وكانت ابنتي وقتها صغيرة تحتاج تركيزي وكنت أود أن أثبت نفسي كمذيعة محترفة”.

وأضافت: “تزوجت في سن صغير وزوجي خانني وأعتقد أنه فعل ذلك لينتقم مني وبعد خيانته له تركته على الفور وحاليًا شعرت إنني لم أحبه على الإطلاق”.

وفي سياق آخر، تقدم الإعلامية مفيدة شيحة برنامج جديد مع الإعلامية سهير جودة، ويحمل اسم "الستات" الذي يعرض عبر شاشة قناة النهار الفضائية.

وكانت قد روجت الإعلامية مفيدة شيحة لبرنامجها الجديد ونشرت صورة من كواليس تصوير الإعلان الدعائي للبرنامج وعلقت عليها قائلة: “من برومو برنامج الستات مع حبيبتي، بداية جديدة"، وذلك بعد أن قدمت برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" عبر شاشة قناة cbc الفضائية.

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يشار أن برنامج سابع سما يعرض يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة النهار الفضائية.

وتستضيف خلاله الإعلامية راغدة شلهوب مقدمة البرنامج خلال الحلقات ضيوفها من نجوم الفن والرياضة والإعلام مثل منة عرفة وميار الببلاوي وهاني مهنى وريهام سعيد والإعلامية مفيدة شيحة وطارق الشيخ وعصام شعبان عبد الرحيم وآخرين.