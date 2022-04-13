/691916/مسلسل-المشوار-الحلقة-12-محمد-رمضان-يخون-دينا-الشربيني

مسلسل المشوار الحلقة 12 شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه، بدأت بمحاولات شامل في مضايقة ماهر -محمد رمضان- وزوجته ورد -دينا الشربيني- بجعهلم يشعرون أنهم أقلاء، وهو ما زعج ماهر وحاولت زوجته التهوين عليه.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 12.

عزة تتخوف من ترك شامل لها

انتاب القلق صديقة ورد تجاه حبيبها شامل خوفا أن يتركها ودخلت في نوبة بكاء، من جانبه حزن وجيه من نجله آدم نظرًا لعدم تصديقه بأنه برئ.

دينا الشربيني تخطط للالتقاء بشقيقتها

تحدثت ورد إلى ماهر ابن شقيقتها سما إبراهيم وأخبرته أن يخطط لمقابلتها مع والدته دون معرفتها وأن يذهب إلى رحيم نجلها في دار السلام.

زرع رجال زوجة وجيه -أحمد كمال- كاميرات بمكتب المحامي صديق ماهر للوصول له ولزوجته ورد.

شامل يبحث وراء محمد رمضان

طلب شامل من ماهر أن يعطيه بطاقته ونظر عليها وأمره بأن يرسله له عنوانه في دار السلام وأعطاه مبلغ نقدي ليشتري عشاء لعزة ولهم.

محمد رمضان يغازل عزة

انتهت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 12 بمغازلة ماهر لعزة صديقة زوجته ولمسه شعرها، وسرعان ما تراجع حينما ظهرت ورد.

تعرض قناة dmc مسلسل "المشوار" بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان حيث يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.