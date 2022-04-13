الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش ويقر الحساب الختامى لـعام 2020/2021

691915

/691915/الأسبوع-المقبل-البرلمان-يناقش-ويقر-الحساب-الختامى-لـعام-20202021

08:48 م - الأربعاء 13 أبريل 2022

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الإثنين المقبل، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

دوت الخليج

البرلمان يناقش ويقر الحساب الختامى لـعام 2020/2021

كما تشهد الجلسة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من: 1. السيدين العضوين / عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن الاستفادة من مبنى مسجد قرية أبو سنه – مركز قليوب – محافظة القلوبية – فى إقامة مركز طبي لخدمة الأهالي. 2. السيد العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن معاملة المعلمين الذين يعملون منذ سنوات وحتى الآن بالحصة بالمعلمين الذين يعملون بالحصة فى الإعلان الأخير بنفس القيمة وهي عشرون جنيهًا للحصة. 3. السيد العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إعادة بناء مدرسة النخلات للتعليم الأساسي بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء. 4. السيد العضو / نبيل عسكر، بشأن سرعة إنشاء مدرسة بنى عياض الابتدائية رقم (1) بكود رقم (1309789) والكائنة بقرية كفر السيد محمود مركز أبو كبير – محافظة الشرقية. 5. السيد العضو/ نشأت فؤاد عباس، بشأن هدم وإعادة بناء مدرسة نجع خليفة الابتدائية بنجع خليفة مركز طهطا محافظة سوهاج لعمل مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية. 6. السيدة العضو/ سميرة الجزار، بشأن استغلال مساحة (10.500م2) الخاصة بمركز تدريب مهنى للتشييد والبناء بمدينة سرس الليان محافظة المنوفية لبناء مدرسة فني تجارى صناعي.

7. السيد العضو/ محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بعد المرحلة الإعدادية بمركز أدكو – محافظة البحيرة. 8. السيد العضو/ أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية على أرض أملاك الدولة المتبرع بها فى قرية غزالة مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية. 9. السيد العضو / أحمد العوضى، بشأن تخصيص مساحة 34 فداناً بمنطقة حوض التل بكفر الأمير عبد الله- بنى سلام- مركز تمي الأمديد- محافظة الدقهلية، بعد تنقيبها لإقامة مدينة صناعية. 10. السيد العضو / محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء كوبري خرساني بقرية كفر تيدا التابعة لمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ. 11. السيدة العضو / زينب السلايمى، بشأن إحلال وتجديد كوبري الجوايدة على ترعة الرمادى- مركز اسنا- محافظة الأقصر. 12. السيدة العضو / زينب السلايمى، بشأن إنشاء كوبري مشاه بمدخل قرية الطوناب- مركز إسنا- محافظة الأقصر. 13. السيد العضو / السيد خضر على جوهر، بشأن تطوير السكة الحديد من محطة مركز طلخا حتى محطة قطار دمياط وتطوير المحطات من مركز طلخا إلى مركز شربين – محافظة الدقهلية. 14. السيد العضو / السيد خضر على جوهر، بشأن إنشاء كوبري بمدينة طلخا بجوار مستشفى طلخا بامتداد النيل اتجاه مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية. 15. السيد العضو / محمود العزب، بشأن رصف طريق مركز ميت غمر (كفر الشراقوة) عزبة واصف – محافظة الدقهلية. 16. السيد العضو / أحمد يحيى الجحش، بشأن استكمال المرحلة الثانية من طريق دفرة / زفتى من مدينة السنطة إلى مدينة زفتى- محافظة الغربية. 17. السيد العضو / محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب تموين مطور بقرية الحصاينه وتطوير مكاتب تموين شبراهور، ميت غريطة، طنبول الكبرى، برهتموش، البلامون، الحجايزة – التابعة لمركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية. 18. السيد العضو / علاء سليمان، بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة أسيوط بشركات البترول التى تعمل بالمحافظة. 19. السيد العضو / زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع على الغفير- آبار الملك- مركز أخميم- محافظة سوهاج. 20. السيد العضو / أسامة فتحى، بشأن إنشاء مكتب بريد مطور بقرية كفر منصور- مركز طوخ- محافظة القليوبية. 21. السيد العضو / مدحت الكمار، بشأن تحمل الهيئة القومية للبريد تكلفة توصيل التيار الكهربائي، وكذلك (عداد مياه الشرب) لمكتب البريد الذى قام ببنائه أهالي قريتي عرب الحسانيه، والقلزم- مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية. 22. السيد العضو / مجدى الأمير، بشأن الانتهاء من مكتب بريد قرية جديدة المنزلة- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية. 23. السيد العضو / محمود العزب، بشأن ادخال خطوط التليفونات الأرضية وخدمة الانترنت للبر الشرقي بمركز ميت غمر وأرض الجزيرة- محافظة الدقهلية.

24. السيد العضو / على العساس، بشأن تطوير ورفع كفاءة مكاتب بريد (قرية حجاجة- مدينة السرو- إسكندرية الجديدة- قرية الغوابين) محافظة دمياط. 25. السيد العضو / حسام الحسينى، بشأن إنشاء عدد من مكاتب البريد، وتوفير ماكينات ATM، وتوفير مكاتب بريد متنقلة بحي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة. 26. السيد العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بأسيوط الجديدة – محافظة أسيوط. 27. السيد العضو / علاء سليمان، بشأن تخصيص خمسين فدانًا كمدافن للمواطنين بالمرافق بالهضبة الجديدة بمدينة ناصر الجديدة – مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط. 28. السيد العضو / محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء سور حماية حول الترع المبطنة المارة داخل الكتل السكنية – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية. 29. السيد العضو / سليمان عطيوى، بشأن توسعة طريق عبد الله جاد الحق المتفرع من شارع أبو داود الظاهرى – حي مدينة نصر – محافظة القاهرة. 30. السيد العضو / إبراهيم عويس، بشأن تشغيل خط مباشر (ميني باص) من مدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية إلى مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة. 31. السيد العضو / محمد نجيب خالد، بشأن تركيب حنفيات حريق بمدينة الجمالية وطريق ليسا الجمالية بطول (8كم) – محافظة الدقهلية. 32. السيد العضو / محمد فوزى الرفاعى، بشأن رصف مدخل مدينة بيلا من المؤسسة حتى الموقف بنهاية مزلقان السكة الحديد شرق مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ. 33. السيد العضو / محمد عبد السلام حجازى، بشأن رصف طريق شبرا البهى – مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة. 34. السيد العضو / أحمد البعلى، بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية الوراورة فصلاً من مدينة أبو صوير – محافظة الإسماعيلية. 35. السيد العضو / أحمد البعلى، بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية أبو خروع فصلاً عن مدينة أبو صوير – محافظة الإسماعيلية. 36. السيد العضو / أحمد عبد السلام قورة، بشأن عمل لوحات إرشادية بأسماء القرى والعزب والنجوع والتجمعات السكنية داخل مركز دار السلام – محافظة سوهاج. 37. السيد العضو / محمود هشام توشكى، بشأن إنشاء شهر عقاري بالطابق الثاني بمبنى حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة. 38. السيدة العضو / إبتهاج الطوخى، بشأن إدراج مكاتب الشهر العقاري بجميع المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، لتخفيف التزاحم على مكاتب الشهر العقاري. 39. السيد العضو / السيد خضر جوهر، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري بقرية بساط – مركز طلخا – محافظة الدقهلية. 40. السيد العضو / عادل محمد النجار، بشأن إنشاء فرع شهر عقاري – قرية شباس الملح مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ. 41. السيد العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن بناء مبنى إداري جديد لاستيعاب الأنشطة بمركز شباب الزاوية الجديد – محافظة أسيوط.

42. السيد العضو / علاء سليمان، بشأن إنشاء نادى رياضي اجتماعي لخدمة ذوي الهمم بمدينة ناصر الجديدة – محافظة أسيوط. 43. السيد العضو / جمال الشورى، بشأن تزويد مركز الشباب بمدينة برانى بأدوات رياضية وحديقة أطفال – محافظة مطروح. 44. السيد العضو / عبد الباقى تركيا، بشأن استكمال أعمال تنجيل ملعب جميزة بنى عمرو – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية. 45. السيد العضو / أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إنشاء مركز شباب كفر سنجاب – مركز تمي الأمديد – محافظة الدقهلية. 46. السيدة العضو / ولاء التمامى، بشأن عمل بطاقة عضوية بنسبة خصم مناسبة لذوي الهمم تمكنهم من دخول النوادي التابعة لوزارة الشباب والرياضة كافة مع مرافق واحد له. 47. السادة الأعضاء / عزة حسين، وابتهاج الطوخى، وزينب السلايمى، وجيهان البيومى، وسامية توفيق، وهند حازم حبيب، ومصطفى بكرى، وعصام العمدة، بشأن تأهيل جميع النوادي الرياضية لتتواكب مع ذوي الهمم وظروفهم الصحية. 48. السيدة العضو / آيات الحداد، بشأن تدريب موظفين من هيئة البريد، والشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية على العمل بمكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية بمحافظة الإسكندرية. 49. السيدة العضو / آيات الحداد، بشأن رقمنة مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية تيسيرًا على المسافرين للخارج. 50. السيد العضو/ مصطفى سالم، بشأن إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.