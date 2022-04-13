رفضت الصلح مع انتصار وسخرت من ريهام سعيد.. ملخص تصريحات شيماء سيف

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دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات شيماء سيف

تصريحات شيماء سيف

قالت الفنانة شيماء سيف في حوارها التلفزيوني: “لا أقبل الصلح مع انتصار وعندما أراها أتعامل معها بشكل طبيعي، لكنني لا أريد أن تعود علاقتنا كما كانت”، وتحدثت أيضًا الفنانة عن خلافات برنامج نفسنة الذي قدمته مع الفنانة انتصار والفنانة هيدي كرم.

وأضافت أن علاقتهن كانت قوية في البداية، ولكن بعد عرض البرنامج تسربت الغيرة بين بعضهم، معلقة: “سمعت بالصدفة اجتماع لهما في الغرفة المجاورة لتدبير مؤامرة للإطاحة بي من البرنامج، وواجهتهما وقتها وانسحبت من البرنامج”.

شيماء سيف SBC

وكشفت خلال اللقاء أنها تعتذر عن الأعمال التي تقدم لها إذا بها مشاهد تجمعها بالفنانة انتصار ولكن إذا لم تجمعها مشاهد توافق مثل مسلسل "أحلام سعيدة".

وأعربت أيضًا شيماء سيف عن شدة حبها لزوجها وهو المنتج المصري محمد كارتر، وقالت: “أنا محظوظة وإذا بحثت عنه طيلة حياتي فلن أجد مثله وساعات بقعد أقول إيه الدعوة اللي كانت باب السماء مفتوحة ودعيتها أنا أو أمي ورزقتني بإنسان زي ده”.

انتصار وشيماء سيف

واستكملت كلامها: “أنا شخصية صعبة محدش هيستحملني وكون بتلاقي حد بيحبك لشخصك ولذاتك ده بالدنيا وما فيها”، وأشارت إلى تمنيها عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى السوشيال ميديا قائلة: “شيرين تعمل اللي هي عاوزاه وكلنا عارفين هي تقصد إيه ومتقصدش إيه سيبوها في حالها يا جماعة الست عسل وبتغني كويس وشخصيتها حلوة”.

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وخلال حوارها التلفزيوني الأخير، انتقدت الفنانة شيماء سيف تصريحات الإعلامية ريهام سعيد الخاصة بمرضى السمنة، وأشارت إلى أنه لا بد من تقبل الجميع وعدم السخرية والتنمر على أحد.

وقالت: “لازم نتقبل كل الناس، لذلك اللي قالته ريهام عيد عن مرضى السمنة غلط، في ناس ممكن يكونوا عندهم مشكلة ومش عارفين يعملوا عملية ويخسوا أو مش قادرين على الريجيم، ليه تقولي لهم كده.. كام ست في أهالينا تخينة؟.. ما أنا ممكن أقولها الباروكة بتاعتك وحشة، بس مبقولش وسايباها عادي.. لازم كل واحد يسيب الناس تعيش براحتها”.