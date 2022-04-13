/691912/حميد-الشاعري-لا-أحب-المال--وعلي-حميدة-عمره-ما-زعل-مني-وادعاءات-السوشيال-ميديا-كاذبة

قال المطرب حميد الشاعري، انه ليس من صنف الناس الذي يحب المال حب جما ، عكس ما ادعى عليه البعض الاونة الاخيرة.

دوت الخليج

ونفي المطرب حميد الشاعري تعديه على زميله له في السابق ، وذلك ردا على سؤال شيخ العرافين ، مشيرا الى انها قامت بعمل محضر له بسبب تعديه عليها بالقول وليس الاعتداء بالضرب مضيفا بشكل ساخر:” انا اكثر واحد اتضرب”.

حميد الشاعري: لا أحب المال .. وعلي حميده عمره ما زعل مني وادعاءات السوشيال ميديا كاذبة

واضاف خلال لقاءه ببرنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور ، نافيا حديث البعض بأن علي حميدة كان غاضبا منه.

ورد حميد الشاعري على هذه الادعاءات قائلا:” ده كلام سوشيال ميديا، كنت كل يوم بكلمه وهو عمره ما يزعل مني حيث انه في دار الحق حاليا وداعي تتكلموا عنه، وزرته أيام كورونا".

واستطرد انه كان يسأل عليه دائما ويوميامضيفا :” انا زرته في أيام كورونا، ولم يتحدث علي حميدة معي في موضوع احتياجه للمساعدة.. واسألو قرايبه لو عايزين تتاكدو”.

واشار المطرب حميد الشاعري على انه تفاجيء بخروج علي حميده على احد البرامامج طالبا المساعدة قائلا:” تفادئت بخروج علي حميدة في الإعلام وحديثه عن حاجته لمساعدة في ظروف مرضه ".