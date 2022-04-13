/691914/خالد-الجندى-الناس-لا-تفهم-معنى-كلمة-أمى-لهذا-السبب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم يستخدم الكلمات من حيث الأصل وليس الدلالة، مثلا كلمة "أمى"، الناس أصبحت لا تفهم معناها، الذى يعنى الإنسان الفطرى، الذى تربى على فطرة الام، وكان العرب يقسموا المجتمع إلى أم ورجال، فكلمة قوم فى الأصل معناها رجال.

دوت الخليج

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "القرآن استخدم اصل الكلمة قوم، للدلالة على الرجال، لانهم يقومون بخدمة النساء، وبعدها جاء بلفظ النساء"، مستشهدّا بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ.

واوضح: "كلمة أمى، معناها الذى تربى على فطرة امه ولم يختلط، ولم يتلوث، لذلك العرب كانوا اميين، لأنهم كانوا لا يلوثوا، وكان عندهم شرف وشجاعة، لذلك الله وصف بها سيدنا النبى"، مستشهدّا بقوله تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

وأكمل: "العرب بعد كده استخدموا على الإنسان الذى لا يقرأ ولا يكتب، ووصل النهارده بسبب ضحالة المستوى اللغوي والفكرى، سمينا اى حد جاهل نقول عليه امى، وده ليه عشان الشيوخ بطلت تعلم الناس، وشغالين على نعيم القبر وخلافه"

على جانب آخر، أوضح الشيخ خالد الجندى، إن قول الله سبحانه وتعالى " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ"، ليس شتيمة أو سبابا، لافتا إلى أن القرآن لا يعتدى أو يتحرش لفظيا أو يشتم، وإنما أسلوب النداء الذى جاء به القرآن به الكثير من الأدب والحوار.

وتابع:

"القرآن الكريم، لا يشتم ولا يسب، وفى هذه السورة هناك انكار متبادل للمعتقد، مع الاحترام للأشخاص، ده القرآن جاء فى الأخر وقال لكم دينكم ولى دين، يبقى إزاى شتيمة، على العموم كلمة كافر فى القرآن ليست سبابا، وخارج المصطلح الدينى لها دلالة مش كويسة يبقى نحترم بعض ومنقولهاش لبعض، ونحترم معناها فى القرآن".

وقال الشيخ خالد الجندى، إن مصطلح "الكافر"، تكرر فى القرآن الكريم بمشتقاته 135، فى أكثر من 54 سورة، لافتا إلى أن كثرة التكرار العظيم فى القرآن الكريم، تدل مدى أهميتها وعظمها وقيمتها.

خالد الجندى: الناس لا تفهم معنى كلمة "أمى" لهذا السبب

وتابع الجندى:"أزمة بعض المصطلحات إن الناس قامت بتفخيخ المصطلح وحولته إلى أزمة وقنبلة ومشكلة، يعنى بدل ما الناس المفروض تتعامل معاه بفهم معين، بعد التفخيخ بتتعامل معاه بفهم آخر، يبقى مهمتنا نصلح فهم الناس ولا نشطب المصطلح، حاشا لله، أنا بديكم مثال افتراضى، حد عنده القدرة على شطب 135، كلمة فى القرآن، أعوذ بالله محدش يقدر".