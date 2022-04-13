/691910/مستقبل-وطن-ينظم-عددا-من-الفعاليات-الخدمية-فى-المحافظات-صور

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الإربعاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

في محافظة قنا،أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، إطلاق المسابقة الأكبر لحفظة القرآن الكريم، اليوم بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق الكامل مع مديرية أوقاف قنا، حيث تبدأ الاختبارات المقرر لها الخميس 21 إبريل وتنتهي في 28 إبريل والمرحلة النهائية وهي الاحتفالية الكبري لتكريم الفائزين وعددهم 42 حافظاً وحافظة لكتاب الله الكريم في 30 إبريل الجاري.

وفي محافظة الجيزة، قامت أمانة المجالس المحلية بالمحافظة، بتوزيع وجبات الإفطار علي الصائمين، في مدينة السادس من أكتوبر، والتي وفرها نائب دائرة الشيخ زايد و6 أكتوبر والهرم، حيث تم توزيع وجبات الإفطار علي الصائمين المارة في الشوارع والطرق العامة داخل المدينة والأسر الأولي بالرعاية، اثناء اذان المغرب، كما وقعت أمانة قسم الهرم، بروتوكول تعاون مع أحد العيادات التخصصية في الحي، وذلك لإجراء الكشف الطبي بالمجان لغير القادرين وخصم لأخرين، حيث يضم العيادات نخصبة من الأطباء والطبيبات علي اتم الاستعداد لتقديم الرعاية الطبية بالكشف علي الهالي الهرم للحفاظ علي صحة الجميع، ومن جانبه أجرت أمانة قسم إمبابة، قرعة الدورة الرمضانية لكرة القدم للموسم الثالث علي التوالي، حيث يشارك في الموسم 23فريقاً من امناء الامانات وبعض مناطق إمبابة، حيث تقام المباراة الافتتاحية اليوم الاربعاء بملعب تشيلسي بشارع الوحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وفي الوقت نفسه، تولت أمانة مركز العياط تنظيم دورة رياضية رمضانية، علي مستوي المركز، وتميزت الدورة الرمضانية بالحضور الجماهيري الكبير وشهدت منافسات شديدة بين الفرق، وفي نفس السياق، وزع عضوي أمانة الحزب بالمحافظة، وجبات الإفطار علي الفئات الأكثر احتياجاً وعلي المارة والبائعين الجائلين أثناء اذان المغرب بمنطقة سقارة السياحي.

"مستقبل وطن" ينظم عددا من الفعاليات الخدمية فى المحافظات.. صور

وفي محافظة الوادي الجديد،وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، عدد 4000 كرتونة مواد غذائية علي الحالات الأولي بالرعاية، في القري الأكثر احتياجاً، والعمالة الغير منتظمة، بمركز الداخلة، وقراه من خلال فرق شباب الحزب التطوعية بدعم وتعاون من أمانة شئون الهيئات الاستشارية، بالإضافة إلي إقامة مائدة إفطار للصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجاً مع مضاعفة اعداد الوجبات خلال الفترة الحالية.

وفي محافظة أسيوط، أطلقت أمانة الشباب بالمحافظة، أكبر دورة رمضانية في كرة القدم بين فرق مراكز الشباب بمختلف مراكز محافظة أسيوط، والتي تستمر حتي نهاية شهر رمضان الكريم، حيث أن فعالية الدورة الرمضانية لكرة القدم تهدف إلي إكتشاف المواهب الكروية ودعمها من خلال الحزب.

وفي محافظة أسوان، أعلنت أمانة مركز دراو، اختتام مباريات المجموعة الأولي من مسابقة كرة القدم الرمضانية، بملاعب مركز شباب دراو المجموعة الأولي تضم فرق المنصورية والكنوز ودراو والرقبة وبعد منافسات قوية استطاع فريق الرقبة أن يتصدر المجموعة ويحصد المركز الأولي ويأتي خلفه فريق دراو في المركز الثاني.

وفي محافظة الإسماعيلية، وزعت أمانة القنطرة شرق، عدداً كبيراً من مساعدات المواد الغذائية علي المواطنين في القري الأكثر احتياجاً، حيث تم تجهيز عدد كبير من الشنط الخير بمناسبة شهر رمضان، لتوزيعهم علي الأسر البسطاء، لرفع المعاناة والتخفيف عن كاهل المواطنين، ومن جانبها، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع وجبات الإفطار علي الصائمين علي الأسر من تقتضي ظروف عملهم خارج منازلهم والتوزيع في الشوارع علي المارة والأسر الأولي بالرعاية.

وفي محافظة البحر الأحمر، قامت أمانة الحزب بالمحافظة، بإعداد وتجهيز عدد كبير من مساعدات المواد الغذائية العينية، لتوزيعهم علي المواطنين في القري الأكثر احتياجاً، كدفعة أولي من أمانة الحزب، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك للتخفيف عن المواطنين، حيث سيتم توزيع كراتين المواد الغذائية علي مدار شهر رمضان للأسر غير القادرة.

وفي محافظة جنوب سيناء، تواصلت أمانة مدينة نوبيع، توزيع عدد من المساعدات الغذائية والتموينية العينية علي المواطنين في القري الأكثر احتياجاً بالمدينة، خلال شهر رمضان، ومن المقرر أن التوزيع مستمر يومياً في مختلف المناطق طوال الشهر الكريم.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

"مستقبل وطن" ينظم عددا من الفعاليات الخدمية فى المحافظات.. صور