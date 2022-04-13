مسلسل يوتيرن الحلقة 12..ريهام حجاج تخلع زوجها وكريم قاسم يبحث عن البراءة

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 12

مسلسل يوتيرن الحلقة 12

وظهر والد يارا وهو الفنان توفيق عبد الحميد، يوصي المحامي برفع قضية خلع لابنته على يوسف زوجها وهو الفنان أيمن القيسوني، أما خالة يارا وهي عبير منير كشفت سر سرقة ياسر وهو محمود حجازي شقيق يارا للخزنة.

ومن جانبها طليقته سارة وهي نانسي صلاح قدمت تسجيل وهو يعترف بذلك، أما والد يارا وهو توفيق عبد الحميد اعترف لزوجته التي تقدمه الفنانة صفاء الطوخي بأنه متزوج عليها وزوجته حامل.

مسلسل يوتيرن الحلقة الثانية عشرة

أما شقيق يارا وهو محمود حجازي قام بتطليق زوجته ومازالت الأخيرة تقوم بتحريض يوسف على زوجته إلى أن اكتشفت يارا خيانة زوجها يوسف مع طليقة شقيقها وهي نانسي صلاح في غرفة النوم.

وشهدت الحلقات الماضية من مسلسل يوتيرن الإفراج عن ريهام حجاج وكريم قاسم الذي يجسد شخصية خالد من النيابة علي ذمة التحقيقات.

أما شوقي وهو محمود حافظ قام بالشهادة أمام النيابة أن يارا كانت تقود السيارة ولم يدلي اعترافه عن خالد وبعدما حصل على المال من يوسف الذي حرضه على الاعتراف على زوجته يارا، تحدث مع خالد وكشف له الحقيقة.

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يشار أن أحداث مسلسل يوتيرن تدور حول شخصية يارا وهي ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية حيث تترك عملها للتفرغ لزوجها وتكشف الحلقات والأحداث عن علاقتها بوالدها وصديق طفولتها وزوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها بعد تورطها في حادث سير.

ويشارك ريهام حجاج في بطولة مسلسلها يوتيرن عدد من النجوم وهم توفيق عبد الحميد، وكريم قاسم، وعبير منير، وأيمن القيسوني، وعبير صبري، وصفاء الطوخي، وآخرين ويعرض العمل عبر أكثر من قناة فضائية مثل CBC والقناة الأولى الفضائية وDMC.