/691906/الشركة-غلطانة-جابر-نصار-يرد-على-خلو-شيكولاته-الخشخاش-من-المواد-المخدرة

قال د. جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة فى أعقاب نشره البوست الخاص بهذا الأمر منذ بضعة أيام، مشيرًا إلى أنه قد تأكد أن الشيكولاتة لاتحتوي على مخدر الخشخاش وإنما على بذور الخشخاش والتى تستخدم في صنع بعض الحلويات والمخبوزات متي كانت صلبة وغير قابلة للإنبات.

دوت الخليج

وأضاف «نصار»، في منشور له على صفحته الشخصية على فيس بوك أن ما أثار الإلتباس فى الأمر هو خطأ الشركة حين ضمنت في مكونات الشيكولاتة كتابة علي غلافها أن بها خشخاش، وكان واجباً عليها أن تكتب (بذور خشخاش صلبة ومحمصة وغير قابلة للإنبات وغير مخدرة) تبصرةً للمستهلك وهو إلتزام قانوني عليها لاريب في ذلك.

وتوجه الدكتور جابر نصار بالشكر النيابة العامة التي تواصلت علي مدار الساعة من أجل إستجلاء الحقيقة وبمتابعة وإشراف من المستشار حمادة الصاوي النائب العام.

كما توجه بالتحية والتقدير لأجهزة الدولة المصرية في وزارة الداخلية ووزارة التموين أو في هيئة سلامة الغذاء أو في جهاز حماية المستهلك والتي قام كل منها بدوره المنوط به فى متابعة هذا الموضوع ، حرصاً علي سلامة الوطن والمواطن فى ظل قيادته الحكيمة حفظها الله .

جابر نصار يرد على خلو شيوكلاتة الخشخاش من المواد المخدرة

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام، بشأن وجود شيكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش.

وأفاد مصدر أمني، بأنه تم سحب عينات من منتج الشيكولاتة المشار إليها، وتحليلها بمعامل مصلحة الطب الشرعي، وأفاد التقرير بخلوها من أية مواد مخدرة ومطابقتها للمواصفات العالمية.

من جانبه، أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن ما ترد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن وجود نوع من الشيكولاتة يدخل في مكوناته الخشخاش ومشتقاته، أنه لايستطيع أحد ما الجزم إلا بعد التحليل، وان وكل سلعه مدون عليها البيانات والمكونات وطبقا للمواصفات القياسية، مطالبا بعدم الذهاب وراء اي كلام مرسل، وقال يجب عدم التسرع.

وطالب رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بعدم الاعتداد بما تم اثارته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن وجود نوع من الشيكولاتة يدخل ضمن مكوناته الخشخاش ومشتقاته ، واصفا ذلك بالكلام المرسل.

واوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين،ان كل سلعة مدون عليها البيانات والمكونات وطبقا للمواصفات القياسية، ومن ثم يجب عدم التسرع ، حيث أن الجهات الرقابيه ستقوم بالفحص والتحليل والوقوف علي التحليل للتاكيد من صحه ما تم تداوله من عدمه لطمانه المواطن المصري.