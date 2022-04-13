تدريب طلاب الإعدادية فى بورسعيد على الامتحان بنظام البابل شيت (صور)

جدة - نرمين السيد - وقررت المحافظة ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية؛ تجنبا لأخطاء العنصر البشرى فى تقدير ورصد الدرجات، مما يضمن حق الطالب كاملا، فى خطوة سبقت بها جميع محافظات الجمهورية.

وأدى الطلاب، الاختبار التدريبى الأول فى مادة العلوم، وهو تدريب من بين 4 تدريبات تعدهم مديرية التربية والتعليم لتعريف الطلاب بالشكل الجديد للورقة الامتحانية.

بدوره تفقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مدرسة بورسعيد الإعدادية للبنين، وبورسعيد الإعدادية للبنات، برفقة أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم فى المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير الامتحان التدريبى، واطلع على الورقة الامتحانية وناقش الطلاب حول آرائهم فى النظام الجديد للامتحان.

وبحسب بيان لمديرية التربية والتعليم فى بورسعيد، أكد الطلاب والطالبات أن نظام "البابل شيت" أفضل من النظام التقليدى للامتحان، حيث يتيح لهم وقتا كافيا للإجابة عن الأسئلة ويساعد الطلاب على التفكير وعدم الاعتماد فقط على أسلوب الحفظ للمادة العلمية.

وأشاد المحافظ بسرعة إدراك الطلاب للنظام الامتحانى الجديد، موجها إياهم بالتركيز والدقة أثناء الإجابة وعدم التوتر، لافتا إلى أن البابل شيت يتيح سرعة تصحيح الامتحانات وظهور النتائج فى اليوم التالى للامتحان.

وفى السياق ذاته، تبادل الغضبان الحديث مع الطلاب حول أهمية الالتزام بالحضور فى المدارس والاعتماد على الكتاب المدرسى، خاصة مع تطبيق النظام الجديد، مشيرا إلى أن "البابل شيت" يتطلب من الطالب الاعتماد على الذات والابتعاد عن الدروس الخصوصية التى تهدر وقت ومجهود الطالب.

86% نسبة حضور الطلاب الامتحان التدريبى

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية فى المحافظة 12 ألفا و624 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن نسبة حضورهم الامتحان التدريبى وصلت إلى 86%.

وأكد أكرم حسن، أن تعليم بورسعيد تنسق بشكل تام مع وزارة التربية والتعليم، بخصوص التحول إلى نظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأضاف أنه جرى تصميم الورقة الامتحانية فى شكلها الجديد بحيث يسهل الخلوص منها بنتائج ومؤشرات تحليلية لنتيجة الطالب وقياس نواتج التعلم لديه وتحديد نقاط القوة والضعف، بما يمكن من وضع خطط لعلاج القصور لدى الطلاب.

وأوضح أن الورقة تضم أسئلة موضوعية من نوعية الاختيار من متعدد بنسبة 70%، إضافة إلى أسئلة مقالية بنسبة 30%، وتستهدف قياس جميع نواتج التعلم بمستوياتها المعرفية، لتناسب امتحانات اللغات وبعض المواد مثل الرياضيات.

واستطاعت مديرية التربية والتعليم فى بورسعيد، توفير الأجهزة والبرامج المستخدمة فى التصحيح المميكن، بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى هذ المجال، كما أتمت تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختيارية.

تصحيح شديد الدقة

وأكد أكرم حسن، أن عملية التصحيح ستتم بدقة شديدة مع محدودية حدوث المشكلات، فى ظل قدرة برنامج التصحيح الإلكترونى على تحديد المشكلات والعمل على حلها، كما يتميز البرنامج المستخدم فى التصحيح بسرعة من خلال "الماسح الضوئى"، الذى يؤدى مهامه بسرعة من 80 إلى 100 ورقة فى الدقيقة.

3 نماذج امتحانية

وأشار حسن إلى أن الامتحان التدريبى تضمن 3 نماذج امتحانية، تتفق من حيث الأسئلة وتختلف فى ترتيبها، ويسجل بالورقة: اسم الطالب، رقم جلوسه، و"باركود".

وعلى كل طالب مراعاة تظليل إجابة واحدة فقط لكل سؤال، ويمكنه استخدام القلم الرصاص للتظليل، لكن عليه عند تغيير الإجابة التأكد من مسحها جيدا، وعدم ثنى الورقة أو ترك سؤال دون إجابة، وكذلك عدم استخدام المزيل عند تغيير الإجابة.

وعليه أيضا معرفة رقم النموذج الامتحانى الخاص به لتدوينه فى ورقة الإجابة.

هل تشبه الامتحانات الجديدة نظام الثانوية العامة؟

وشدد أكرم حسن، على أنه لا توجد أى أوجه تشابه بين التصحيح المميكن لامتحانات الشهادة الإعدادية ونظام الثانوية العامة الحالى، مشيرا إلى أن طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد، كما أنه ليس لديه جهاز تابلت ليؤدى الامتحانات من خلاله.

وقال إن نظام التصحيح المميكن عبارة عن منظومة متكاملة إلكترونيا تواكب جهود محافظة بورسعيد المبذولة فى مجال الرقمنة، مشيرا إلى أنه مع تطبيقها ستتغير ثقافة الطلاب ونظرتهم تجاه الامتحانات، كما تمنح المحافظة السبق والريادة فى هذا المجال.

تجربة فردية

بدوره، رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بشأن تعميم امتحانات "البابل شيت" على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بالجمهورية، قائلا إن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن تجربة بورسعيد فردية ولم يتم تعميمها على المحافظات.

وأضاف الوزير فى تصريحات له عبر أحد مجموعات "واتس آب": "ليتكم تعودون إلى صاحب الشائعة بعد ثبوت الكذب لفضحه أمام القراء حتى لا يتكرر بنفس الشكل كل مرة ولا أحد يسأله عما يفعل"، مناشدا أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بعدم الانسياق وراء الشائعات.