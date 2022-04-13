تعليم السويس تؤكد ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للمناهج

جدة - نرمين السيد - أكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للمناهج المعد من قبل الوزارة والالتزام بجداول الاختبارات المعدة من قبل المديرية ومراعاة طباعة ورقة الأسئلة من حيث الوضوح والحرص على سرية الامتحان.





وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع مديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية بمبنى المديرية، ناقش الفولى قرارات انتهاء المناهج للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى والتشديد على تعليمات لجان سير الامتحانات. وأشار إلى أنه تقرر تشكيل غرف العمليات داخل كل إدارة على حدة وضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وتشكيل لجان النظام والمراقبة داخل كل مدرسة، والتأكيد على التصحيح اليومى، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والتطهير اليومى للجان سير الامتحان لمنع انتشار فيروس كورونا، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل المحافظة بشأن تأمين أعمال الامتحانات ولجان النظام والمراقبة.

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