محافظ الشرقية يحيل رئيس وحدة بنى عياض للتحقيق لعدم التصدى لمخالفات البناء

وكان المحافظ قد أجرى زيارة مفاجئة لقرية بنى عياض التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأثناء ذلك لاحظ انتشار التعديات بالبناء على الأراضى الكائنة خارج الحيز العمرانى.
وقرر المحافظ إحالة رئيس الوحدة ورئيس القسم الهندسى للتحقيق، مؤكداً أنه لن يسمح بتواجد مسؤول تنفيذى مهمل فى عمله، قائلاً إنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المقصرين للتحقيق.
وتوجه المحافظ لمتابعة أعمال التغطية الجارية بطريق أبو كبير الدائرى بطول 2700 متر كمرحلة أولى وبتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من تغطية مسافة 1600 متر، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التغطية بالمسافة المتبقية تمهيداً لأعمال رصف الطريق والذى يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم فى تخفيف حدة الزحام داخل المدينة ويعمل على تسيير الحركة المرورية للقادمين لمدينة أبو كبير.
وأكد محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير فى التعرف على أى تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
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