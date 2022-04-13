تضامن جامعة الفيوم تنظم دورة حول المشروعات الريادية

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وأكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية أن هذا التدريب يأتى فى إطار توجهات وزارة التضامن الاجتماعى نحو خلق فرصة عمل جديدة للشباب للحد من معدلات البطالة والخروج الآمن من دائرة الفقر وكذلك تحسين الأحوال المعيشية للشباب والانتقال بالأسر محدودة الدخل من الفقر.
وأكد هاشم أن التمكين الاقتصادى داخل المجتمع الجامعى والذى يستهدف الطلاب والعاملين معا، يعد دورا أصيلا لوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خاصة وأن الوحدات تستهدف فى أنشطتها بناء الإنسان من خلال تأهيله وتنمية وتطوير مهاراته الاجتماعية وقدراته الإنتاجية
وأشار إلى تنفيذ ورشة العمل خلال يومين تم فيهما تناول عدة مفاهيم أهمها ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيفية توليد الأفكار وكيف تكون ريادى أعمال ناجح لتحقيق التمكين الاقتصادى خاصة فى المرحلة الجامعية واكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الخاصة لكى يصبحوا رياديين ناجحين.
وقال إنه تم طرح "برنامج حدد فكرة مشروعك" واستعراض الأفكار الريادية للطلاب، وتقييم الأفكار الريادية، ثم توزيع العمل للمشروعات الريادية، وفرص العمل لكل مشروع.
وفى السياق ذاته، قالت أسماء عبدالقادر منسق وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم إن هذه الدورة تأتى ضمن محاور عمل الوحدة "محور الحماية الإجتماعيةوالتمكين الاقتصادى"، حيث تقدم للدورة(1000) طالب، وتم اختيار عدد (250) طالبا كمرحلة اولى للتدريب.
وذكرت أن الطلاب طرحوا 15 فكرة ومشروعا لديهم وسيتم استكمال العمل معهم خلال ورش عمل صغيرة.
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