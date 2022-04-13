محافظ الفيوم يتابع آليات تنفيذ مسار القطار الكهربائى السريع

ووجه المحافظ - خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع الجهات التنفيذية للمشروع - رؤساء المراكز التى يمر بها مسار القطار والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لتذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات والتدقيق المساحى للأراضى التى سيمر بها القطار وكذا مراجعة طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة التى يمر بها مسار القطار لتخصيصها فى تنفيذ المشروع.
كما وجه بتشكيل فريق مختص بالعمل فى هذا المشروع يضم عضوا من كل جهة "أملاك الدولة؛ المساحة؛ الأثار؛ الإصلاح الزراعى؛ مجالس مدن الفيوم وإطسا وطامية والهيئة العامة للطرق" للتنسيق بشأن الإجراءات التى سيتم اتخاذها تجاه الأراضى التى سيمر بها مسار القطار الكهربائى السريع.
وفى نهاية الاجتماع، تابع المحافظ مع رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكبارى لمنطقتى الفيوم وبنى سويف؛ مستجدات أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للعام الحالى؛ موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة.
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