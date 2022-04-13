حمو بيكا:«شخص قال لي طول ما أنا بالنقابة مش هتمسك مايك تاني»

/691902/حمو-بيكاشخص-قال-لي-طول-ما-أنا-بالنقابة-مش-هتمسك-مايك-تاني

تحدث مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن في حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في الحلقة الجديدة من برنامج حبر سري عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات حمو بيكا

تصريحات حمو بيكا

قال حمو بيكا: “هناك أشخاص كثيرين في نقابة المهن الموسيقية أعضاء لا يعرفون الغناء”، وفيما يخص ظهوره في برنامج رامز موفي ستار: “لم يزعجني تعليقات رامز جلال لكن والدتي زعلت وعيطت بسبب تعليقاته عني”.

وعن اقتحامه لنقابة المهن الموسيقية، رد قائلًا: "ما فعلته بسبب أن هناك شخص قال لي طول ما أنا في النقابة مش هتمسك مايك تاني ووقتها كنت عائد من حفلتي في دبي وطلب مني دفع مبلغ مالي كبير ولم يكن هاني شاكر هناك وقتها لأشتكي له”.

حمو بيكا وحسن شاكوش

يذكر أن آخر ظهور لـ حمو بيكا كان من خلال استضافته ببرنامج رامز موفي ستار الذي ينافس به الفنان رامز جلال ضمن موسم رمضان 2022 وهو برنامج المقالب الجديد.

وسخر رامز جلال من مؤدي المهرجانات حمو بيكا، خلال برنامجه الرمضاني "رامز موفي ستار" الذي عرض عبر شاشة قناة مصر MBC الفضائية وذلك في ثالث أيام رمضان.

وقال رامز جلال عن حمو بيكا: "ممنوع من الغناء واتجه لإنتاج سندوتشات السجق والكبدة.. حمو بيكا الوجه الإعلامي لمزارع الكرنب والراعي الرسمي لزهرة الفجل.. كناس السلم الموسيقي والمسؤول عن توريد التبن لاسطبلات سقارة".

حمو بيكا برنامج رامز موفي ستار

وقال رامز جلال أيضًا: "الشغلانة بتاعتنا صعبة ولها مخاطرها ومشكلاتها، نصور الحلقة كل يوم بمبدأ بختك با أبو بخيت، ضيوفنا أنواع، في ضيف تعمل معاه مقلب دمه يبقى تقيل ورذيل وتندم على اليوم اللي تجيبه فيه، وفي نوع تاني تبقى مش عاوز حلاوته تخلص".

وتابع: "يحببك في الشغلانة، يبهرك برد فعله وتتمنى تجيبه كل سنة، متعرفش ربنا بيعاقبه ولا إحنا اللي حظنا حلو.. المفروض إنه مصنف مطرب، لكن مش عارفين نوع صوته بالضبط، إنسان تقدر تعمل فيه 3 مقالب في اليوم وأنت متطمن".

واستكمل كلامه: "بناء على طلب الجماهير وتعاطفًا مع حالته الصعبة؛ لأنه ممنوع من الغناء واتجه لبيع ساندويتشات الكبدة والسجق، جبناه يمكن لما هاني شاكر لما يشوفه يئن، قلبه يحن، ويسيبه يفن".

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يشار أن برنامج "رامز موفي ستار" كان قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وشهد البرومو جزءًا من مُفاجآت الحلقات.

ويقع في فخ رامز هذا العام 2022 عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، مثل عمرو يوسف، بيج رامي، درة، هنا الزاهد، حنان مطاوع، أحمد فتحي، غادة عادل، رانيا يوسف، عائشة بن أحمد، مايان السيد، هدى المفتي، محمد محمود، سليمان عيد، محمد أنور وآخرين.