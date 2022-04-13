/691901/رد-فعل-عنيف-من-عمرو-السوليه-بعد-اكتشاف-مقلب-رامز-جلال

حل عمرو السوليه نجم النادي الأهلي ضيفًا على برنامج رامز موفي ستار الذي يُعرض على فضائية Mbc مصر من تقديم الفنان رامز حلال.

دوت الخليج يرصد رد فعل عمرو السوليه على مقلب رامز جلال.

رد فعل غير متوقع من عمرو السوليه على مقلب رامز

جاء رد فعل عمرو السوليه على مقلب رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار عنيفًا، حيث اعتدى عليه بالضرب قائلًا: «امال لو زملكلاوي هتعمل فيا ايه»

ودخل عمرو السوليه في نوبة صراخ، بعدما وقع في مقلب السيارة ببرنامج «رامز موفي ستار».

وسخر رامز جلال من السوليه قائلًا: «لابس تيشيرت بهوجيه وعنده سل.. رجليه مفرشحه محتاج ظبط زوايا».

إصابة عمرو السوليه

ومن جهة أخرى، تعرض عمرو السولية لاعب الأهلي، مؤخرًا، للإصابة فى الدقيقة 4 من مباراة فريقه ضد صن داونز والتي تجمعهما على ملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واحتفل عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، بوالدته عبر حسابه لشخصي على إنستجرام، بمناسبة عيد الأم، ونشر السولية صورة جمعته بوالدته وعلق قائلاً: "كل سنة وأنت طيبة يا ست الكل ربنا يخليكي لينا يا رب".

برنامج رامز موفي ستار

يقدم برنامج رامز موفي ستار يوميا على قناة mbc مصر الساعة 6.18 دقيقة ، والإعادة واحدة صباحا ، وتم تصويره في السعودية بمدينة الرياض ، وتمكن من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف يقتصر هذا العام على 6 ضيوف فقط ، منهم بيج رامي. زيزو ، محمد شريف ، بدر بانون ، عبد الله الدوسرى

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، و سليمان عيد ومحمد محمود، و الفنان السعودي عبد الله السدحان.