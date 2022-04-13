/691897/عمرو-السوليه-يدخل-في-نوبة-صراخ-ببرنامج-رامز-موفي-ستار

دخل عمرو السوليه نجم النادي الأهلي في نوبة صراخ، بعدما وقع في مقلب السيارة ببرنامج «رامز موفي ستار»، الذي يذاع على شاشة mbc مصر يوميًا في شهر رمضان عقب صلاة المغرب.

دوت الخليج يرصد انهيار عمرو السوليه في برنامج رامز موفي ستار.

انهيار عمرو السوليه في برنامج رامز موفي ستار

وسخر رامز جلال من السوليه قائلًا: «لابس تيشيرت بهوجيه وعنده سل.. رجليه مفرشحه محتاج ظبط زوايا».

عمرو السوليه يحتفل بعيد ميلاد ابنته

على الصعيد الآخر، احتفل عمرو السولية نجم النادى الأهلى، بعيد ميلاد ابنته صوفيا، ونشر صور جمعته بطفلته الصغيرة، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "حبيبتى ونور عينى كل سنة وإنتى أحلى ضحكة منورة عليا حياتى".

واعتلى عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلى، قائمة الأكثر مشاركة مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش قبل مواجهتى السنغال، المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

ويعد عمرو السولية أكثر لاعب مشاركة مع منتخب مصر في عهد كيروش، حيث خاض 16 مباراة من أصل 18 لقاء قاد فيه كيروش منتخب مصر منذ توليه المسئولية خلفا للمدرب حسام البدرى.

وشارك 39 لاعبا مع كيروش خلال 18 مباراة فقط قادها حتى الآن، جاءت كالتالى: مباراة ودية و4 مواجهات في تصفيات كأس العالم، و6 مباريات في كأس العرب، و7 مباريات في بطولة أفريقيا الماضية.

مبارات عمرو السوليه

وشارك عمرو السولية فى 232 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 19085دقيقة لعب ، سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 23 هدفاً وحصل على 30 انذار وكارت أحمر وحيد ، وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ 13 لقب بواقع خمسة بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري الابطال الافريقى 2020 ولقبين للسوبر الافريقى وبرونزية كأس العالم للأندية .