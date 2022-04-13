حسن شاكوش في «حبر سري»: كنت بنام معيط في أمريكا كل يوم

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حل المطرب الشعبي حسن شاكوش ضيف الإعلامية أسما إبراهيم اليوم الأربعاء بالحلقة الثانية عشرة من برنامج حبر سري نسخة رمضان عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، وذلك برفقة مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات حسن شاكوش

ملخص تصريحات حسن شاكوش في برنامج حبر سري

قال الفنان حسن شاكوش في برنامج "حبر سري" حول حفلاته في أمريكا: "كل يوم كنت بنام معيط وأنا في أمريكا ونفسي أغني في بلدي تاني”.

وأضاف حسن شاكوش قائلا: "هناك بعض الأشخاص قاصدين يوقعونا في بعض لأننا نسيطر على هذا النوع الغنائي وأغانينا التي نقدمها شعبي وليست مهرجانات”.

حسن شاكوش برنامج حبر سري

وعندما سألته الإعلامية أسما إبراهيم عن مطرب مصر الأول، قال حسن شاكوش: “أرى أن عمرو دياب هو مطرب مصر الأول”، وكانت القائمة تضم عمرو دياب وهاني شاكر وتامر حسني.

ودافع حسن شاكوش أيضًا في حواره التلفزيوني اليوم الأربعاء عن المطرب الشعبي عمر كمال وأنه لا يغدر بهما وحاول المساعدة دائمًا في حل أزمته ووقفه عن الغناء.

حسن شاكوش وأسما إبراهيم

وعندما سألته الإعلامية أسما إبراهيم عن الخذلان من أقرب الأشخاص له، رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش قائلا: تعرضت كثيرًا للخذلان ولكني بسامح ولا أذي أحد”.

ومن ناحية اخرى، شهدت الحلقة الثالثة من Moon Knight صباح الأربعاء أغنية لـ حسن شاكوش ولا شك أن المخرج محمد دياب استمر في إبراز الفن المصري بمختلف الطرق، حيث ظهرت أغنية سالكة التي تجمع ويجز وحسن شاكوش في مشهد تضمن وجود البطلين مارك، وليلى في مركب على النيل.

وظهر الركاب المصريون يرقصون على ألحان الأغنية، ومن جانبه عندما سمع أوسكار أيزاك "زغروطة" سيدة مصرية نظر إلى مي القلماوي وهي زوجته السابقة، وقال: "لم أسمع هذا الصوت منذ حفل زفافنا".

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يشار أن أغنية سالكة من كلمات ويجز ومحمد مجدي، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى واسماعيل نصرت، لم تكن الأغنية العربية الوحيدة في الحلقة التي عرضت اليوم، حيث عرضت أغنية "شغلوني" من غناء الحليم حافظ وكلمات حسين السيد وألحان وتوزيع محمد عبد الوهاب، كما انتهت الحلقة بأغنية "بتونس بيك" لوردة، من كلمات عمر بطيشة والحان صلاح الشرنوبي، بتوزيع جديد من المصري DJ Kaboo.