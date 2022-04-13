/691895/جريمة-بشعة-في-نهار-رمضان-العثور-على-جثتين-لسيدة-وطفتها-مذبوحتان-بالغربية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طنطا من كشف غموض العثور على جثتين مجهولتين لسيدة في العقد الرابع من عمرها، وابنتها البالغة من العمر ١٠ سنوات، ملقاة في إحدى الترع بنطاق قرية الرجدية مركز طنطا، حيث تبين قيام شخص بذبحها والتخلص منها هي وابنتها بإلقاء جثتيهما في الترعة بسبب خلافات مالية سابقة.

دوت الخليج

اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، كان قد تلقي بلاغاً من الأهالي بقرية الرجدية مركز طنطا، بعثورهم على جثتين طافيتين فى مياه الترعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طنطا بقيادة الرائد محمد النحراوي رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد ابو زامل معاون اول المباحث والنقيب بسام حشكل للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة .

انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن إحدى الجثتين لسيدة فى العقد الثالث من العمر، والثانية لطفلة صغيرة، لا يزيد سنها عن ١٠ سنوات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي .

تشكيل فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء ياسر عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية وبتوزيع صورتي الجثتين علي عدد من الأقسام والمراكز الشرطية بجانب حصر وفحص بلاغات التغيب بالمحافظة للوصول لأي معلومات عن الواقعة، وفي وقتٍ متزامن قام أحد الأشخاص يدعى حسن على زغلول، بتحرير محضر باختفاء زوجته سماح الطنطاوي التي تقيم في منطقة العجيزي بأول طنطا وابنتهما ملك، في ظروف غامضة بعد خروجها من المنزل ولم تعود، وبمطابقة أوصافها مع أوصاف الجثتين تبين أنها نفس الأوصاف.

تم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتى أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبتكثيف الإجراءات تبين أن الجثة الأولى لسيدة تدعى سماح الطنطاوي، ٣٨ سنة ربة منزل، والثانية لابنتها ملك حسن ١٠ سنوات، وبتتبع خط سيرها توصلت التحريات أن وراء الواقعة أحد الأشخاص يدعى (ر . أ) لنشوب خلاف بينهما بسبب إيصال أمانة حيث قام باستدراجها والتخلص منها بذبحها ثم ألقى بجثتها في ترعة بزمام قرية الرجدية مركز طنطا بعيداً عن محل سكنها، كما قام بالتخلص من الطفلة بنفس الطريقة حتى لا يفتضح أمره، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.