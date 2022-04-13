حمو بيكا: «تعبان نفسيًا مش عارف أغني في بلدي وخسرت ملايين»

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دوت الخليج يكشف أزمات حمو بيكا

أزمات حمو بيكا

تحدث مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن أزمته مع نقابة المهن الموسيقية وقال: “خسرت 3 مليون ونصف جنيه بسبب أزمتي مع النقابة وبتعب نفسيا عندما أغني خارج مصر في حفلات وغير قادر على الغناء في بلدي”.

وتابع كلامه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري وقال: “عمر كمال لم يقف بجانبي ولم يسأل عني في أزمتي مع النقابة أو أزمتي الصحية الأخيرة”.

تصريحات حمو بيكا مع الإعلامية أسما إبراهيم

يشار أن آخر ظهور لمؤدي المهرجانات حمو بيكا كان مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها "ورا الشمس" الذي يعرض عبر شاشة قناة الشمس الفضائية، وسألته خلال حوارهما: هل نجاحه أكبر دليل على أن الموهبة ليس لها مكان؟.

ورد عليها قائلًا: "بنعم.. المهم أن الناس تكون بتحبني، الناس بتحبني..والله العظيم ثلاثة الناس بتعشق حمو بيكا، ولو قعدتي مع حد وقالك ما بحبهوش يبقا كداب".

واستكمل حمو بيكا كلامه: "كلوا بيحبني أنا عمري ما أذيت حد، ومابجيش على حد، فلو حد ما بيحبنيش بعد ما بيقعد معايا بيغير وجهة نظرة وده عندي بالدنيا، وأنا واثق من الكلمة دي أوي".

تصريحات حمو بيكا

وقال المغني الشعبي حمو بيكا حلال حواره التلفزيوني السابق أيضًا: "إنني اريد الغناء في بلدي مصر، على الرغم من إنه اتعرض عليا كتير إني اشيل جنسية بلد غير جنسية مصر، وأنا رفضت..عشان دي بلدي وعايز أموت وأعيش فيها".

وأوضح حمو بيكا أيضًا خلال كلامه أن الجنسية التي عرضت عليه جنسية دولة عربية، معلقًا: "عرضوا عليا يطلعولي كارنية النقابة واشتغل جوا مصر، لاني وقتها هتحاسب كأجنبي".

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وتابع أنه في المقابل كان سيضطر للتنازل عن الجنسية المصرية ولكنه رفض ذلك تمامًا، مؤكدًا أنه يريد العمل والغناء في مصر وليس خارجها.

ويذكر أنه ظهر مؤخرًا كضحية لرامز جلال في برنامجه رامز موفي ستار عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية وتصدر التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وقتها.