رامز جلال ساخرًا من عمرو السوليه:«لابس تيشرت بهوجية ورجليه مفرشحة»

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سخر الفنان رامز جلال من إطلالة وجسد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة القدم عمرو السوليه، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامجه رامز موفي ستار.

دوت الخليج يرصد سخرية رامز جلال من عمرو السوليه.

رامز جلال يسخر من إطلالة عمرو السوليه

استهزء رامز من السوليه قائلًا: «لابس تيشيرت بهوجيه وعنده سل.. رجليه مفرشحه محتاج ظبط زوايا».

تعليق عمرو السوليه على خسارة لقب كأس الأمم

على الصعيد الآخر، قال عمرو السولية نجم المنتخب الوطنى الأسبق إن اللاعبين لم ينسوا خسارة لقب كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال موضحا أنهم لديهم دوافع كبير لرد الاعتبار في المباراتين الفاصلتين المؤهلتين للمونديال بقطر 2022.

أضاف السولية في تصريحات صحفية:"لم ننسى خسارة لقب امم افريقيا، تمر أمامنا هذه اللحظات وحديثنا وقتها كأنه منذ ساعات، اللاعبون لديهم دافع كبير لرد الاعتبار".

تابع:"مفيش فرق بين كابتن فريق ولاعب عادي، كلنا واحد وعلى نفس درجة التركيز، الحماس يجعلنا نتمنى خوض المباراة الان وليس الغد".

وواصل:"حلمنا التواجد في مونديال قطر ونسعى لتحقيق هذا الحلم،نتمنى ان نشهد المدرجات مليئة بالجماهير وهو اكبر داعم ننتظره في المواجهة".

هذا وقد حرص لاعبو الأهلي، قبل انطلاق المران الأخير استعدادا لمباراته ضد الهلال السوداني بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية داخل التتش.

معلومات حول عمرو السوليه

عمرو السوليه، لاعب كرة قدم مصري، من كان يلعب مع قطاع ناشئين للدروايش، بدأ مسيرته في صفوف نادي الإسماعيلي، ثم انتقل إلى نادي الشعب الإماراتي في صيف 2015، وهو يلعب الآن للأهلي المصري الذي انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية في يناير 2016 و يشغل مركز الوسط الدفاع، ويعتبر من أفضل لاعبي الوسط في مصر يمتاز بقوة التصويب، ولعب لمنتخب الشباب ولعب عدد من المباريات مع المنتخب.