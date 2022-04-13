/691892/حسن-شاكوش-في-برنامج-حبر-سري-خسرت-4-ملايين-جنيه-بعد-وقفي

عرضت شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، اليوم الأربعاء الحلقة الثانية عشرة من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم التي تستضيف خلاله مطربين المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش.

دوت الخليج يرصد تصريحات حسن شاكوش في برنامج حبر سري

تصريحات حسن شاكوش

قال مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في لقائه التلفزيوني مع الإعلامية أسما إبراهيم: “خسرت كثيرًا بسبب وقفي عن الغناء وأزمتي مع نقابة المهن الموسيقية”.

وأضاف قائلًا: “وصلت الخسارة إلى 4 ملايين جنيه خلال 8 شهور حيث رجعت الكثير من العربون واعتذرت عن حفلات عديدة ولم أطرح أغاني جديدة على يوتيوب”.

حسن شاكوش برنامج حبر سري

ويشار أن لقاء حسن شاكوش وحمو بيكا يعرض على جزأين اليوم الأربعاء وغدا الخميس ويتحدث حمو بيكا خلال الحلقة عن خسارته بسبب إيقافه من نقابة المهن الموسيقية والتي بلغت 3.5 مليون جنيه.

بينما خسر مطرب المهرجانات حسن شاكوش مبلغ حوالي 4 ملايين جنيه ولن يخلو الحديث عن أزمتهما مع النقابة والفنان هاني شاكر وسبل التفاوض معهما في الفترة الحالية.

كما يكشف حمو بيكا خلال لقائه التلفزيوني الأخير عن علاقته بالمطرب الشعبي عمر كمال، موجهًا رسالة له أما المطرب حسن شاكوش فدعا للصلح بينهما، خلال الحلقة.

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برنامج حبر سري رمضان 2022

يذكر أن الإعلامية أسما إبراهيم كانت قد نفت أن يكون برنامجها حبر سري هو بديلا لبرنامج شيخ الحارة الذي كان يعرض في نفس وقت برنامجها وذلك أثناء ظهورها في أحد اللقاءات التليفزيونية موضحة أنها سياسات خاصة بالقنوات.

ويشار أن الإعلامية أسما إبراهيم تقدم برنامج "حبر سري" يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءً عقب أذان المغرب.

ويضم برنامج حبر سري في رمضان مجموعة من الضيوف بالفن والرياضة مثل سوسن بدر، وحنان مطاوع، واحمد فلوكس، وحسن شاكوش وحمو بيكا، ومحمود كهرباء وعمرو يوسف وأحمد صلاح حسني ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم، وأمير كرارة وغيرهم من المشاهير.