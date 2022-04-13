الرئيس السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بـ الملك عبد الله الثاني ملك الأردن

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطمأن على الحالة الصحية لأخيه ملك الاردن وذلك بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً.

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