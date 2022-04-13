صندوق تحيا مصر يوزع 4 آلاف كرتونة غذائية للعاملين بصحة الشرقية

جدة - نرمين السيد - وزع صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق مع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ما يقارب 4000 كرتونة مواد غذائية، على العاملين "غير المخاطبين بقانون المهن الطبية" بالقطاع الصحى بمحافظة الشرقية.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمامات الدولة بجميع فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة للمصريين، وضمن مبادرة «رمضان الخير»، والتى تستهدف توزيع 250 ألف كرتونة مواد غذائية على العاملين فى وزارة الصحة والسكان. وتشمل العبوات مواد غذائية أساسية من مستلزمات شهر رمضان المبارك، لجميع العمال والإداريين بوزارة الصحة والمديريات والهيئات والمستشفيات وجميع المنشآت التابعة للوزارة فى كافة المحافظات. وتستهدف مبادرة «رمضان الخير» توفير احتياجات شهر رمضان الأساسية لدعم كافة العاملين بوزارة الصحة، من خلال صندوق «تحيا مصر»، والذى وفر كافة أشكال الدعم اللوجيستى اللازم لتنفيذ المبادرة، بتقديم خدمات تعبئة السلع وتغليفها، إلى جانب توفير أسطول من السيارات لنقل السلع التى وفرتها المبادرة لقطاعات الوزارة ومديرياتها بجميع محافظات الجمهورية.

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