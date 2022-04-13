عاجل.. الرئيس السيسى يطمئن على صحة الملك عبدالله الثانى عاهل الأردن

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، مع الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، مع الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطمأن على الحالة الصحية لأخيه ملك الأردن، وذلك بعد نجاح العملية الجراحية التى أجراها مؤخرا.

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