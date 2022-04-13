أصيب بثلاث رصاصات.. نبيلة مكرم تطمئن على المصرى المصاب بحادث مترو بروكلين

وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الأربعاء أن السفيرة نبيلة مكرم اطمأنت على "كريم عاطف" حيث أصيب بـ 3 رصاصات فى قدمه، لافتة إلى أنه أجرى عملية وتم تركيب شرائح فى قدمه وسيجرى عمليه أخرى عقب 10 أيام، متمنية له الشفاء العاجل.
كما تواصلت وزيرة الهجرة مع أسرة "كريم عاطف" لطمأنتهم على حالته، وأنه يتلقى كافة أوجه الرعاية والمتابعة، مشيرة إلى أنها تتابع حالته الصحية مع السفارة المصرية أولا بأول حتى يتماثل للشفاء التام.
يذكر أنه قد أصيب 16 شخصاً على الأقل، فى حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق فى مدينة نيويورك صباح أمس الثلاثاء.
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